Delhi News : दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ईडी को लेकर कल करेंगी बड़ा खुलासा, 10 बजे बुलाई प्रेस वार्ता

नई दिल्ली। दिल्ली की सियासत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार (Delhi Government) में मंत्री आतिशी (Minister Atishi) ने ईडी (ED) को लेकर एक बड़े खुलासे का दावा कर मामले में नया मोड़ ला दिया है। मंत्री आतिशी (Minister Atishi) मंगलवार को एक प्रेस वार्ता करेंगी। उन्होंने अपने एक्स एकाउंट पर लिखा है कि, ‘मैं कल सुबह 10 बजे ईडी (ED) को लेकर एक बड़ा खुलासा करूंगी’।

I will be doing an explosive exposé on ED at 10am tomorrow! Watch this space…#BigEDExposebyAAP

— Atishi (@AtishiAAP) February 5, 2024