Bihar Chunaw 2025: डिप्टी CM विजय सिन्हा के दो वोटर कार्ड, उम्र भी अलग-अलग? तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, ऑनलाइन दिखाए सबूत

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने रविवार यानि आज press conference में दावा किया बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का नाम दो अलग-अलग जगहों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज है और उनके पास दो अलग-अलग ईपिक (EPIC) कार्ड भी हैं।

बता दें सिर्फ इतना ही नहीं तेजस्वी यादव ने विजय कुमार का दो अलग अलग वोटर आईडी मीडिया को दिखाया। दोनों ईपिक का डिटेल ऑनलाइन चेक करके भी दिखाया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में विजय कुमार सिन्हा का नाम पटना और लखीसराय, दोनों जगहों पर जिले के बूथ संख्या 231 में क्रम संख्या 274 पर भी उनका नाम शामिल है। इसके लिए ईपिक नंबर IAF3939337 जारी किया गया है.

‘मैंने अपना जवाब भेज दिया’- तेजस्वी

तेजस्वी का कहना था कि एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का यह हाल है. मेरा मामला आया तो मीडिया ट्रायल हुआ. मैंने चुनाव आयोग को अपना जवाब भेज दिया है. उसके बावजूद मुझे दोबारा नोटिस भेजा गया. क्या विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। इनको तो दो जगह से नोटिस मिलना चाहिए. एक पटना जिले और दूसरा लखीसराय जिले से.

दो दो वॉटर आईडी मिलने के बाद मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल खड़े हो रहें हैं। अब डिप्टी सीएम का नाम भी दो अलग-अलग जगहों पर होने के दावे से SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चर्चा तेज हो गई है।