Diljit Dosanjh Bengaluru Concert : बेंगलुरु में सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बावजूद बेंगलुरु में शो रविवार को तय समय पर तुमकुरु रोड स्थित एनआईसीई ग्राउंड्स में पर होगा। पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट व BNS के तहत केस दर्ज किया है।

ईमेल के जरिए मिली बम की धमकी के बावजूद, आयोजकों और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है और शो तय योजना के अनुसार ही आयोजित होगा। यह गायक वर्तमान में अपने ‘ऑरा इंडिया टूर 2026’ (‘Aura India Tour 2026’) के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने प्रशंसकों के प्रति प्रतिबद्धता बनाए हुए हैं।

यह धमकी भरा ईमेल 9 नवंबर को हुबली-धारवाड़ महानगरपालिका आयुक्त के आधिकारिक इनबॉक्स में प्राप्त हुआ था। भेजने वाले ने दावा किया था कि एनआईसीई ग्राउंड्स (NICE Grounds) और पास के मादवारा मेट्रो स्टेशन पर बम विस्फोट किया जाएगा। ईमेल में लोगों को बच्चों को कार्यक्रम में न लाने, छूटे हुए आईफोन को न छूने और मेट्रो से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई थी। इस मामले में मदानायकनहल्ली पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक शिवराज एम.जे. की शिकायत के आधार पर उत्तर सीईएन क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आईपी एड्रेस का पता लगाने और यह जानने के प्रयास जारी हैं कि ईमेल अकाउंट का संचालन कहां से किया गया था।