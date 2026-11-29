नई दिल्ली। ​तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Chief Minister MK Stalin) ने एक्स पोस्ट पर लिखा संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में डीएमके (DMK) की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करने के लिए भाई राहुल गांधी (RahulGandhi) का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा तमिलनाडु और अपने तमिल लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखकर हर फैसला लिया है। एमके स्टालिन ने कहा कि हम इस रास्ते पर कोई समझौता नहीं करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास हमें ‘कट्टाबोम्मन’ के रूप में याद रखेगा, न कि ‘एट्टाप्पन’ के रूप में।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को ‘भाई’ कहकर संबोधित किया। उन्होंने स्टालिन से अपील की कि वे केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन (डिलिमिटेशन) बिलों का विरोध करें। स्टालिन ने जवाब में संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में DMK की भूमिका को मान्यता देने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी तमिलनाडु के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। यह घटनाक्रम तब सामने आया है, जब कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने DMK के साथ अपना दशकों पुराना गठबंधन तोड़ लिया था और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अभिनेता विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की बात कही थी।

चेन्नई दौरे से पहले ‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में राहुल ने कहा कि ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के वरिष्ठ नेता स्टालिन से मुलाकात करेंगे और उनसे तथा DMK से परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन बिलों का विरोध करने का आग्रह करेंगे। राहुल ने कहा,कि भाई स्टालिन हमेशा तमिल-विरोधी ताकतों के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। राष्ट्रीय हित में, तमिलनाडु के हित में और संविधान की रक्षा के लिए, हमें मिलकर इस बिल को हराना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने से BJP-RSS को भारत के चुनावी नक्शे को अपने फायदे के हिसाब से फिर से तैयार करने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने इस प्रस्तावित कानून को हराने के लिए विपक्ष से एकजुट होने का आह्वान किया।

यह घटनाक्रम इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि शनिवार को DMK ने केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयकों (डिलिमिटेशन बिल) का समर्थन करने की घोषणा की। पार्टी का दावा है कि मसौदा कानून में उसकी दो मुख्य मांगों को शामिल कर लिया गया है। DMK ने जोर देकर कहा था कि लोकसभा सीटों में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए, और 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का अनुपात अगले 25 वर्षों तक वैसा ही बना रहना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि प्रस्तावित कानून से कुल सीटों में तमिलनाडु की हिस्सेदारी कम हुए बिना उसका प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। हालांकि, DMK के इस रुख ने उसे ‘INDIA’ गठबंधन के कई अन्य दलों (जिनमें कांग्रेस भी शामिल है) के साथ आमने-सामने ला खड़ा किया है, क्योंकि कांग्रेस ने इन विधेयकों का विरोध करने का फैसला किया है।

इस ताजा घटनाक्रम ने विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस और DMK के बीच पैदा हुए राजनीतिक मतभेदों को फिर से चर्चा में ला दिया है। दोनों पार्टियों ने अप्रैल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में, DMK के नेतृत्व वाले ‘सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस’ (Secular Progressive Alliance) के तहत गठबंधन करके हिस्सा लिया था। हालांकि, जब विजय की पार्टी TVK 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी – जो बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से कम थी – तो कांग्रेस ने इस अभिनेता-राजनेता की पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। 7 मई को, कांग्रेस ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह DMK के साथ अपने एक दशक पुराने गठबंधन को खत्म कर रही है और सरकार बनाने के लिए TVK को पूरा समर्थन देगी। यह फैसला तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल के साथ विचार-विमर्श के बाद, AICC के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडनकर ने घोषित किया। पार्टी ने यह भी संकेत दिया कि TVK के साथ उनका यह तालमेल केवल सरकार बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के चुनावों में भी जारी रहेगा। DMK ने इस कदम की कड़ी आलोचना की; उनके नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने उस गठबंधन को छोड़ दिया है, जिसके साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस घटनाक्रम से तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा बदलाव आया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पार्टियां अभी भी ‘INDIA’ गठबंधन का हिस्सा बनी हुई हैं।

राहुल का स्टालिन को ‘बड़ा भाई’ कहना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस नेता ने DMK प्रमुख के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को बताने के लिए कई बार इस पारिवारिक संबोधन का इस्तेमाल किया है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान। यह बयान ऐसे अहम राजनीतिक समय पर आया है, जब कांग्रेस, संसद के विशेष सत्र से पहले, DMK प्रमुख स्टालिन को ‘परिसीमन बिल’ (delimitation bills) पर अपनी स्थिति पर फिर से विचार करने और विपक्षी एकता बनाए रखने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तथा TMC प्रमुख ममता बनर्जी, चेन्नई में DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन के साथ बातचीत करने वाले हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन और TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार को, एम.के. स्टालिन ने ‘X’ (पहले ट्विटर) पर घोषणा की कि “DMK उस बिल का समर्थन करती है जिसमें #FairDelimitation (निष्पक्ष परिसीमन) की मांगें शामिल हैं। जिन दो मांगों के कारण हमने पिछले अप्रैल में परिसीमन बिल का विरोध किया था, उन्हें अब नए बिल में लिखित रूप में शामिल कर लिया गया है। यह 2024 से DMK द्वारा किए जा रहे लगातार संघर्षों की जीत है! यह तमिलनाडु सहित सभी दक्षिणी राज्यों की जीत है। बाद में, DMK सांसद कनिमोझी ने पार्टी के अन्य वरिष्ठ सांसदों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बिल के लिए अपनी पार्टी के समर्थन की पुष्टि की।