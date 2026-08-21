लखनऊ हत्याकांड: 2 दिन पत्नी की रेकी, दिव्या ने 1.5 करोड़ की एलिमनी मांगी थी, पहले पत्नि फिर बहन और खुद को मारी गोली

लखनऊ : बैंक मैनेजर दिव्या मिश्रा, उनकी ननद शीबा और SBI अधिकारी मानस वाजपेयी की मौत के मामले में पुलिस की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक मानस ने यह कदम अचानक नहीं उठाया था। उसने पहले से तीन हथियारों का इंतजाम किया और करीब दो दिन तक पत्नी दिव्या की रेकी की। पुलिस को वारदात के पीछे तलाक और पारिवारिक विवाद से जुड़े दो प्रमुख कारण नजर आ रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट में तलाक के मामले की सुनवाई थी। इसी दौरान करीब डेढ़ करोड़ रुपये की एलिमनी को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। दूसरा विवाद मानस की बहन शीबा को लेकर था। दिव्या उसके साथ नहीं रहना चाहती थीं। पुलिस का कहना है कि सुनवाई के बाद मानस तनाव में आ गया और उसने पत्नी, बहन और खुद को लेकर खौफनाक योजना बना ली।

ऑटो से बैंक पहुंचा, फोन कर बाहर बुलाया

20 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे मानस ऑटो से दिव्या के ICICI बैंक पहुंचा, बैंक गोमतीनगर थाने से करीब 200 मीटर दूरी पर ही है। उसने फोन करके दिव्या को बाहर बुलाया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। बैंक के गार्ड और कर्मचारी बीच-बचाव के लिए दौड़े लेकिन इसी दौरान मानस ने दिव्या के चेहरे पर बेहद करीब से गोली मार दी। घटना बैंक के बाहर लगे CCTV में कैद हो गई।

दिव्या के गिरने के बाद मानस वहां से भाग निकला। वह ऑटो से करीब दो किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला दी। इसके बाद बहन शीबा को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली।

तीन हथियार जुटाए, दो दिन करता रहा पीछा

जांच में सामने आया है कि मानस ने वारदात से पहले तीन हथियारों का इंतजाम किया था। इनमें दो 9 एमएम पिस्टल और एक तमंचा बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों हथियार बरामद कर लिए हैं और सभी लोडेड बताए जा रहे हैं। अब हथियारों के स्रोत का पता लगाया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक 18 अगस्त की कोर्ट सुनवाई में पत्नि दिव्या डेढ़ करोड़ रुपये की एलिमनी की मांग की थी। उसके बाद मानस मानसिक तनाव में आकर हत्या की योजना बनाई और अगले दो दिनों तक दिव्या की गतिविधियों पर नजर रखी। पुलिस इस दौरान उसकी आवाजाही और फोन से जुड़ी जानकारी भी खंगाल रही है।

9 साल की लव मैरिज, फिर रिश्ते में आई दरार

मानस और दिव्या ने 2017 में लव मैरिज की थी। शुरुआत में दोनों के रिश्ते ठीक रहे लेकिन बाद में विवाद बढ़ने लगे। 2018 में मानस की मां को कैंसर हुआ तो दिव्या दोबारा उसके साथ रहने लगीं। इसी दौरान शीबा को साथ रखने को लेकर पति-पत्नी में तनाव बढ़ा। 2019 में मानस की मां की मौत के बाद दिव्या फिर अलग हो गईं। बाद में दोनों दोबारा साथ आए, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। 2025 में शीबा को लेकर फिर विवाद हुआ और नवंबर में दिव्या ने घर छोड़ दिया। जनवरी 2026 में उन्होंने फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दाखिल कर दिया।

सुसाइड से पहले व्हाट्सएप पर लिखा स्टेटस

दिव्या की हत्या के बाद मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। इसमें उसने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और अपनी बहन का भी जिक्र किया। स्टेटस में दिव्या की बहन और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा तथा उनके पति भरत यादव का नाम भी आया। दिव्या के ममेरे भाई मयंक दीक्षित का कहना है कि प्रज्ञा और भरत को ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं थी। परिवार का आरोप है कि मानस का व्यवहार कुछ समय से सामान्य नहीं था। पुलिस अब उसके व्हाट्सएप स्टेटस में किए गए दावों की भी जांच कर रही है।

मानस बाहर था, लौटने के बाद बढ़ा तनाव

मानस के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि वह करीब तीन महीने से बैंक के ऑडिट के काम से शहर से बाहर था। लौटने के बाद उसे 18 अगस्त की कोर्ट सुनवाई की जानकारी मिली थी। पुलिस के मुताबिक इसी सुनवाई के बाद उसका तनाव बढ़ा और उसने वारदात की तैयारी शुरू कर दी। अलग होने के बाद दिव्या आलमबाग के श्रंगार नगर स्थित मायके में रह रही थीं। उन्होंने पारा के बुद्धेश्वर में मकान भी बनवाया था। वहीं मानस हुसड़िया चौराहे के पास किराए के मकान में बहन शीबा के साथ रहता था। वह SBI की इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच में फील्ड ऑफिसर था। पुलिस अब हत्या से पहले की पूरी गतिविधियों, हथियारों के इंतजाम और दो दिन की रेकी की कड़ी जोड़ने में जुटी है।