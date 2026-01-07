मुरादाबाद। फर्जी एनओसी के जरिए सरकारी नजूल की जमीन पर डीएमआर अस्पताल का निर्माण कराने वाले डॉ. मंजेश राठी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। प्रधानमंत्री से शिकायत के बाद मामले की जांच जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपी गयी है। इस जांच में डॉ. मंजेश राठी के डीएमआर अस्पताल निर्माण पर शिकंजा कसना तय है। दरअसल, लंबे समय से सरकारी नजूल की जमीन पर बन रहे डीएमआर अस्पताल को लेकर पर्दाफाश न्यूज खबर प्रकाशित कर रहा था। पर्दाफाश न्यूज ने बताया था कि, कैसे अपने रसूख के चलते डॉ. मंजेश राठी सरकारी नजूल की जमीन पर फर्जी एनओसी के जरिए अस्पताल का निर्माण करा रहा है।

पर्दाफाश की तरफ से इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री से की गयी थी। इसके बाद जांच जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपी गयी है। उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि, इस प्रकरण के समन्ध में नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। दरअसल, डीएमआर अस्पताल का निर्माण अवैध तरीके से सरकारी नजूल की जमीन पर हो रहा है। इसमें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की भूमिका भी पूरी तरह से संदिग्ध है। दरअसल, जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक की गई तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों, लेखपाल और तहसीलदार की मिलीभगत से डॉक्टर मंजेश राठी अस्पताल का निर्माण लगातार करता रहा।

सबसे अहम ये है कि, इस पूरे मामले में कमीश्नर, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी मुरादाबाद के बीच काफी विरोधाभाष देखने को मिले हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से लगातार बचाव की कोशिश की गयी है, जबकि डीएम ने एक बार जांच के निर्देश भी दिए थे।

बता दें कि, नजूल की सरकारी जमीन पर लगभग 6000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बहु मंजिले डीएमआर अस्पताल का निर्माण अवैध रूप से कराया जा रहा है। सिविल लाइंस में ग्राम छावनी के नजूल लैंड संख्या 470 की जमीन पर डीएमआर अस्पताल बन रहा है। ग्राम छावनी में नजूल लैंड का भूखंड संख्या 470 का रकबा 4.95 एकड़ है। इसमें केवल 2714 वर्ग मीटर भूमि फ्री होल्ड है, जबकि बाकी 17,318 वर्ग मीटर नजूल भूमि है, जो सरकार के कब्जे में होनी चाहिए। नजूल रिकॉर्ड के अनुसार डॉ. मंजेश जिस जमीन पर अस्पताल बना रहे हैं वो फ्री होल्ड एरिया नहीं है। बल्कि फ्री होल्ड एरिया इस जमीन पीछे है। जिस पर पहले से ही निर्माण है। मतलब डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा फर्जी प्रपत्रों के आधार पर नजूल की बेश कीमती 6000 वर्ग मीटर से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा कर खुलेआम बहु मंजिलें डीएमआर अस्पताल को बनवाया जा रहा है। जबकि प्रशासन है, कि मूकदर्शक बना हुआ है।