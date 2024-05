Heatwave की वजह से बेहोश हुए व्यक्ति को भूलकर भी न पिलाएं पानी, हो सकता है हानिकारक

पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा चालीस पार पहुंच गया है। कुलर और पंखे के सामने बैठे होने के बावजूद पसीना चू रहा है। गर्मी औऱ तेज धूप की वजह से डिहाइड्रेशन की चपेट में आ रहे हैं। हीटवेव को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। खुद को हाइड्रेट और ठंडा रखने के लिए खूब पानी पीने की सलाह दी गई है।

हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस भीषण गर्मी से बचकर रहना बहुत जरुरी है। खुद को हाइड्रेट रखें।खूब पानी पीएं। सूती और आरामदायक कपड़े पहनें। वहीं अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाएं तो उसे पानी न पिलाएं। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गर्मी में बेहोश हो जाता है तो उसे तुरंत पानी पिलाने से उसकी दिक्कत बढ़ सकती है।

Heatwaves are here, but we can be prepared! Be heatwave ready with these first aid tips.

Let’s take care of each other during these sizzling days!

