Does eating Kundru really reduce the brain: कुंदरु खाने से दिमाग कम होता है, इस तथ्य के पीछे ये है सच्चाई

Does eating Kundru really reduce the brain: हरी सब्जियों में तमाम तरह के पोषक तत्व पाये जाते है जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। कुंदरु खाने में बहुत टेस्टी होता है। कुंदरु में विटामिन सी समेत कई पोषक तत्व पाये जाते है। कुंदरु का सेवन करने से इम्यूनिटी बेहतर होती है। कई लोगो का मानना है कि कुंदरु को खाने से दिमाग कम होता है।पर क्या कोई ऐसी सब्जी भी हो सकती है जिसे खाने से नुकसान हो।

एक वेबसाइट पर प्रकाशित लेख के अनुसार कुंदरु खाने से दिमाग कम होता है इस बात को लेकर कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। वहीं कुंदरु का सेवन सेहत के लिए भी नुकसानदायक नहीं माना जाता है।

कुछ लोगो में भ्रांति फैली है कि कुंदरु खाने से दिमाग कुंद होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आचार्य चाणाक्य ने अपनी नीति ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया है कि कुंदरु खाने से बद्धि कमजोर हो जाती है।चाणक्य नीति के सत्रहवें अध्याय में लिखा है कि श्लोक “सद्यः प्रज्ञाहरा तुण्डी सद्यः प्रज्ञाकरी वचा। सद्यः शक्तिहरा नारी सद्यः शक्तिकरं पयः॥” में इस बात का जिक्र है।

इस श्लोक में तुण्डी को कुंदरू माना गया है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि इस श्लोक को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि इस श्लोक में आचार्य चाणक्य में कुंदरू नहीं बल्कि जंगली कुंदरू के बारे में कहा है।

जंगली कुंदरू भी कुंदरू की तरह दिखने वाला एक फल है, लेकिन इसका सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। कई बार लोग जंगली कुंदरू और खाने वाले कुंदरू के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं।