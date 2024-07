डोनाल्ड ट्रम्प , बोले-भगवान अमेरिका की रक्षा करें! कान के पास से गुजरती गोली तस्वीर में कैद

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Former US President Donald Trump) पर हुई फायरिंग में उनके दाएं कान पर गोली लगी है। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से छुट्‌टी भी दी जा चुकी है। घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे की है। तब अमेरिका (America) में शनिवार के शाम करीब 6.30 बज रहे थे। ट्रंप अमेरिका (America) के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे।

ट्रम्प मंच पर आए उन्होंने बोलना शुरू किया- ‘टेक अ लुक एट वॉट हैपंड’ और फायरिंग की आवाज आनी शुरू हुई। चीख-पुकार मचती है, ट्रम्प चौंकते हुए दायां हाथ कान पर रखते हैं और झुक जाते हैं। इसी बीच सुरक्षा गार्ड घेरा बना लेते हैं। ट्रम्प खड़े होते हैं, कान और खून से सने चेहरे के साथ दाईं मुट्‌ठी भींचते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। फिर गार्ड उन्हें घेरे में लेते हुए कार में लेकर निकल जाते हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स (New York Times) के फोटोग्राफर डग मिल्स (Photographer Doug Mills) द्वारा ली गई तस्वीर में ट्रम्प के सिर के ठीक पीछे गोली चलती हुई दिखाई दे रही है।

Photo by New York Times photographer Doug Mills shows bullet flying just behind Trump's head. pic.twitter.com/0ncIBC0i1v

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 14, 2024