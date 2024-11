अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीते डोनाल्ड ट्रंप, तो रुपया 21 पैसे गिरकर सर्वकालिक निम्नतम स्तर 84.30 पर पहुंचा

मुंबई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Election) में डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। इसको लेकर दुनिया के प्रमुख राजनेताओं समेत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) को बधाई दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के चुनाव जीतने वजह से भारत को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है।

6 नवंबर को अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले भारतीय रुपया (Indian Rupee) 21 पैसे गिरकर 84.30 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर आ गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Election) में डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) की जीत के साथ अमेरिकी डॉलर (US Dollar) सूचकांक में तेजी आई। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि विदेशों में प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने तथा विदेशी पूंजी के निरंतर बहिर्गमन से बाजार की धारणा प्रभावित हुई। बाजार को यह भी उम्मीद है कि अमेरिकी फेड इस सप्ताह के अंत में होने वाली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की घोषणा करेगा, तथा 2025 तक इसमें 100 आधार अंकों तक की और कटौती का अनुमान है।

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा (Interbank Foreign Exchange) में रुपया अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले 84.23 पर खुला। सत्र के दौरान, स्थानीय मुद्रा 84.15 के उच्च और 84.31 के निम्न स्तर के बीच उतार-चढ़ाव करती रही। उम्मीद है कि अमेरिकी डॉलर (US Dollar) में मजबूती और एफआईआई ( FII) निकासी के कारण रुपया नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा। हालांकि, वैश्विक बाजारों में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति में वृद्धि और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट से रुपये को निचले स्तरों पर समर्थन मिल सकता है।

शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के अनुसंधान विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि आरबीआई द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप निचले स्तरों पर रुपये को सहारा दे सकता है। इस सप्ताह के अंत में एफओएमसी की बैठक के परिणाम से पहले निवेशक सतर्क रह सकते हैं। डॉलर/रुपये का हाजिर मूल्य 84.10 से 84.40 के बीच रहने की उम्मीद है।”

इस बीच, छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापने वाला डॉलर इंडेक्स 1.34 फीसदी बढ़कर 104.80 पर कारोबार कर रहा था। ट्रंप के अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के बाद इंडेक्स में तेजी आई। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 1.43 फीसदी गिरकर 74.45 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। घरेलू इक्विटी बाजार में, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 901.50 अंक या 1.13 फीसदी बढ़कर 80,378.13 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 270.75 अंक या 1.12 फीसदी बढ़कर 24,484.05 अंक पर बंद हुआ।

एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक ( FII) मंगलवार को पूंजी बाजार में शुद्ध विक्रेता थे, क्योंकि उन्होंने 2,569.41 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इस बीच, भारत की सेवा पीएमआई (PMI) सितंबर में अपने दस महीने के निचले स्तर से उबरकर अक्टूबर में 58.5 पर पहुंच गई, जिसे उत्पादन और नए कारोबार में मजबूत विस्तार का समर्थन मिला, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स सितंबर में 57.7 से बढ़कर अक्टूबर में 58.5 हो गया, क्योंकि मजबूत बिक्री पाइपलाइन और मजबूत मांग की स्थिति ने व्यावसायिक गतिविधि में तेजी का समर्थन किया।