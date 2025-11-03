सरकारी जमीन पर डॉ. मंजेश राठी का बन रहा अवैध अस्पताल, क्या सो रहा है मुरादाबाद प्रशासन?

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखाकर नजूल की बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जिलाधिकारी से लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अफसरों को भी इसकी जानकारी है, इसके बावजूद भी सिविल लाइंस क्षेत्र में मौजूद हजारों करोड़ की बेशकीमती जमीन पर अस्पताल से लेकर कई निर्माण चल रहे हैं। इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी से लेकर मुरादाबाद विकास ​प्राधिकरण के अफसरों से की गयी लेकिन अभी भी वहां धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि, क्या नजूल की जमीन पर रसूखदार कब्जा करते रहेंगे और प्रशासन मौन होकर देखता रहेगा?

दरअसल, मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र की गाटा संख्या–470 को लेकर इन दिनों खूब विवाद चल रहा है। करीब 4.95 एकड़ (20032 वर्गमीटर) की इस जमीन में से सिर्फ 2713 वर्गमीटर भूमि ही फ्री होल्ड है, जबकि शेष 17318 वर्गमीटर भूमि सरकारी नजूल जमीन है। इसके बावजूद नजूल की 17318 वर्गमीटर जमीन पर डॉक्टर मंजेश राठी समेत अन्य लोग धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं। डॉक्टर मंजेश राठी तो वहां पर एक बड़े अस्पताल का निर्माण भी करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि, मंजेश राठे अस्पताल निर्माण के लिए कई शिफ्टों में वहां पर काम करा रहे हैं। इसके बाद भी प्रशासन पूरी तरह से मौन हो गया है।

क्या प्रशासन पर भारी पड़ रहा डॉ. मंजेश राठी का रसूख?

जिस तरह से 17318 वर्गमीटर सरकारी नजूल की जमीन पर कब्जे का काम चल रहा है, उससे साफ है कि, जिला प्रशासन और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सिर्फ एक दूसरे को​ पत्र लिख रहे हैं लेकिन कार्रवाई से बच रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि, क्या डॉक्टर मंजेश राठी के रसूख के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है या फिर कोई और दबाव है?

6000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर हो रहा अस्पताल का निर्माण

बता दें कि, नजूल की जमीन पर लगभग 6000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बहु मंजिले डीएमआर अस्पताल का निर्माण अवैध रूप से कराया जा रहा है। सिविल लाइंस में ग्राम छावनी के नजूल लैंड संख्या 470 की जमीन पर डीएमआर अस्पताल बन रहा है। नजूल रिकॉर्ड के अनुसार डॉ. मंजेश जिस जमीन पर अस्पताल बना रहे हैं वो फ्री होल्ड एरिया नहीं है। बल्कि फ्री होल्ड एरिया इस जमीन पीछे है। जिस पर पहले से ही निर्माण है। मतलब डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा फर्जी प्रपत्रों के आधार पर नजूल की बेश कीमती 6000 वर्ग मीटर से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा कर खुलेआम बहु मंजिलें डीएमआर अस्पताल को बनवाया जा रहा है। जबकि प्रशासन है, कि मूकदर्शक बना हुआ है।

ये है पूरा मामला

दरअसल, सिविल लाइंस क्षेत्र की बेशकीमती नजूल भूमि गाटा संख्या–470 इन दिनों मुरादाबाद में सुर्खियों के केंद्र में है। करीब 4.95 एकड़ (20032 वर्गमीटर) की इस जमीन में से सिर्फ 2713 वर्गमीटर भूमि ही फ्री होल्ड है, जबकि शेष 17318 वर्गमीटर भूमि सरकारी नजूल जमीन है। इस नजूल की जमीन पर लंबे समय से कब्जे का बड़ा खेल चल रहा है। इस कब्जे के खेल में डॉ. मंजेश राठी शामिल हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो​ जिलाधिकारी मुरादाबाद ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने इसको लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (MDA) लिखा।