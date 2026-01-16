बीएमसी चुनाव मतगणना के दौरान राहुल गांधी ने पोस्ट कर चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- वोट चोरी राष्ट्र विरोधी कार्य

  1. हिन्दी समाचार
वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो रहा है। उन्होने वोट चोरी को राष्ट्र विरोधी कार्य बताया है। बता दे कि राहुल गांधी का यह बयान उस समय सामने आया है जब बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनावों की मतगणना हो रही है, जिसमें भाजपा और उसके साथ की पार्टियां बढ़त बनाए हुए है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Congress MP and Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi) ने चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो रहा है। उन्होने वोट चोरी को राष्ट्र विरोधी कार्य बताया है। बता दे कि राहुल गांधी का यह बयान उस समय सामने आया है जब बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनावों की मतगणना हो रही है, जिसमें भाजपा और उसके साथ की पार्टियां बढ़त बनाए हुए है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए चुनाव आयोग (election Commission) पर आरोप लगाए है। उन्होने उन्होंने मुंबई मिरर का एक आर्टिकल शेयर किया है, जिसमें न मिटने वाली स्याही के हल्के पड़ने को लेकर मतदाताओं की चिंताओं को उजागर किया गया था। इसके साथ ही उन्होने लिखा कि चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में विश्वास टूटने का कारण है। वोट चोरी एक राष्ट्र-विरोधी कार्य है। इस बीच बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation) चुनावों की मतगणना से मिल रहे शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना महायुति गठबंधन लगभग 52 वार्डों में आगे चल रहा है। भाजपा 35 सीटों पर आगे है और शिवसेना 17 सीटों पर। ठाकरे भाइयों के लिए सुबह अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं लाई है। शिवसेना (UBT) 22 सीटों पर आगे बताई जा रही है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) अब तक आठ सीटों पर आगे है। शुरुआती गिनती में कांग्रेस चार सीटों पर आगे है।

