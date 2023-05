Earthquake in China : चीन का युन्नान भूकंप के झटकों से दहला , रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 रही

Earthquake in China: चीन (China) के यून्नान प्रांत (Yunnan Province) में बुधवार सुबह भूकंप के झटके (Shaken by Earthquake) महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 (Intensity 5.2 on Richter Scale) दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक किसी तरह के जान माल की हानि की सूचना नहीं है।