बढ़ती गर्मी का इफेक्ट : 11 मई से शुरू होंगी स्कूल में गर्मी की छुट्टियां, आदेश जारी

नई दिल्ली। मई महीने में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। राजस्थान की अशोक गहलौत सरकार (Ashok Gehlot government of Rajasthan) के शिक्षा विभाग (Education Department) ने लगातार बढ़ती गर्मी के बाद स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के समय को भी बदल दिया है। ऐसे में अब 17 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियां 7 दिन पहले 11 मई से ही शुरू हो जाएंगे। बीते सोमवार रात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक (Director of the Board of Secondary ) गौरव अग्रवाल (Gaurav Agarwal) ने इसके आदेश जारी किए।

शिक्षा विभाग (Education Department) के आदेश के अनुसार बुधवार 11 मई से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सत्र के अंत तक अवकाश रहेगा। हालांकि, शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया गया है। इस दौरान शिक्षक परीक्षा परिणाम तैयार करने के साथ ही आगामी सत्र के लिए तैयारी का काम संभालेंगे। वहीं जिन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। वह पहले की तरह ही यथावत जारी रहेंगी।

भीषण गर्मी के चलते कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित

बता दें कि राजस्थान समेत देशभर में प्रचंड गर्मी ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। भीषण गर्मी के चलते कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। जिनमें उत्तर प्रदेश में 21 मई से 23 जून तक, आंध्र प्रदेश में 6 मई से 4 जुलाई तक, पश्चिम बंगाल में 2 मई से, छत्तीसगढ़ में 24 अप्रैल से 14 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई हैं। ऐसे में गर्मी से स्कूली बच्चों को राहत देते हुए राजस्थान में भी अब 11 मई से 23 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है।

बता दें कि राजस्थान में तेज गर्म हवाएं चलने से पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रचंड गर्मी का कहर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जिससे प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कि बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में शिक्षा विभाग (Education Department) के आदेश से जहां छोटे बच्चों को राहत मिलेगी। वहीं आम आदमी को गर्मी अभी और परेशान करेगी।