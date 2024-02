England Playing-XI For 2nd Test : दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने घोषित की प्लेइंग-11, टीम में किए दो बदलाव

England Playing 11 For 2nd Test : भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 2 फरवरी से विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि, मैच शुरू होने से एक दिन पहले ही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया। जिसमें दो बदलाव किए गए हैं।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ओर से घोषित टीम में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) और युवा स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर (Shoaib Bashir) को मौका दिया गया। जबकि इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज जैक लीच (Jack Leach) को हैदराबाद टेस्ट के दौरान घुटने में चोट लगी थी। जिसके बाद वह दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा मार्क वूड को आराम दिया गया है।

