Adipurush की गलती का खामियाजा भुगतेगा पूरा बॉलीवुड! हिन्दी फिल्मों के समर्थन में उतरी नेपाल सरकार

नई दिल्ली। फिल्म ‘आदिपुरुष” (Adipurush) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म में कई डायलॉग और सीन को लेकर लोग विरोध जता रहे हैं। विरोध करने वालों में कई राजनीतिक दल और हिन्दू संगठन भी शामिल है। इसी बीच आदिपुरुष में ‘आपत्तिजनक’ शब्दों और सीता के चित्रण को लेकर पड़ोसी देश नेपाल (Nepal) ने बड़ा फैसला लिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आदिपुरुष समेत सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध (Ban on Hindi Movies) लगा दिया गया है।

सभी हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर काठमांडू (Kathmandu) के मेयर बालेंद्र शाह ने काठमांडू महानगरीय क्षेत्र (केएमसी) में सफाई दी है। इस मामले में मेयर बालेंद्र शाह का कहा कि ‘ 19 जून से काठमांडू में सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि ‘आदिपुरुष’ के संवाद में आपत्तिजनक शब्द अभी तक नहीं हटाए गए।’ उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले फिल्म से ‘सीता माता भारत की बेटी हैं’ वाले आपत्तिजनक संवाद को तीन दिन के भीतर हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया है। इस संवाद को हटाए बिना प्रदर्शित करने से ‘अपूरणीय क्षति’ होगी।

हालांकि ‘आदिपुरुष’ सहित सभी हिन्दी फिल्मों पर बैन को अब नेपाल सरकार (Government of Nepal) ने गलत बताया है। पहली बार नेपाल सरकार ने ‘आदिपुरुष’ पर विवाद को लेकर आधिकारिक जारी किया है। नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Communications and Information Technology of Nepal) ने कहा कि फिल्म आदिपुरुष से विवादित डायलॉग हटने और सेंसरबोर्ड से अनुमति मिलने के बाद भी स्क्रीनिंग पर रोक चिंताजनक।