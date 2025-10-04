अमेरिका के प्रसिद्ध रैपर सीन डिडी कॉम्ब्स को हुई चार साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 50 हजार डॉलर का जुर्माना

नई दिल्ली। रैपर सीन डिडी कॉम्बस को फैन इस समय अवसाद में चले गए है। रैपर को अमेरिका के जिला न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यन ने चार साल दो महिने की कारावास की सजा सुनाई है। रैपर पर टॉर्चर करने सहित यौन शोषण और सनकी पाटियों का आयोजन करने के लिए जेल भेजा गया है। उन पर पर 50 हजार डॉलर का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है।

अमेरिका के प्रसिद्ध रैपर सीन डिडी कॉम्ब्स को अमेरिका के कोर्ट ने चार साल दो महिने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हे तस्करी के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है, लेकिन रैपर पर वेश्यावृत्ति और हिंसा के आरोप उन पर साबित हो गए। इन्ही आरोपों के तहत कोर्ट ने उन्हे सजा सुनाई है। जज ने फैसला सुनाते हुए कॉम्ब्स से कहा कि तुमने महिलाओं को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और ये सजा समाज को एक कड़ा संदेश देने के लिए है। ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण और हिंसा के लिए जवाबदेही तय हो सके।

सजा मिलने के बाद रोने लगे रैपर कॉम्बस

सीन ‘डिडी’ कॉम्ब्स को जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो वह रोने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी मां और बच्चों से भी माफी मांगी। रैपर कॉम्ब्स ने कोर्टरूम में खड़े होकर उन दो महिलाओं से भी माफी मांगी, जिनके साथ उन्होंने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। इस दौरान डिडी ने कहा कि मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन भविष्य जरूर बदल सकता हूं। उन्होने दोनों पीड़ित महिलाओं से दया की भीख भी मांगी।