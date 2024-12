FIFA Awards 2024 : विनिशियस जूनियर और ऐटाना बोनमाटी ने रचा इतिहास, देखें विजेताओं की लिस्ट व समारोह की झलकियां

दोहा: फीफा (FIFA) का इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार ब्राजील और स्पेन के झोली में चला गया। रीयाल मैड्रिड (Real Madrid) के स्टार विनिशियस जूनियर (Vinicius Junior) को फीफा ‘द बेस्ट’ पुरस्कार (FIFA ‘The Best’ Award) में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। जबकि बार्सीलोना की ऐटाना बोनमाटी (Aitana Bonmati) ने महिला वर्ग में पुरस्कार जीता। 24 वर्ष के विनिशियस को पछाड़कर अक्टूबर में मैनचेस्टर सिटी के रौड्री ने बलोन डिओर (Ballon D’or) जीता था। खास बात यह है कि इसके विरोध में विनिशियस और मैड्रिड टीम ने पेरिस में पुरस्कार समारोह में भाग ही नहीं लिया था ।

इस बार रौड्री पांच अंक से विनिशियस से पिछड़ गए। ब्राजील के फॉरवर्ड विनिशियस फीफा के समारोह में पुरस्कार लेने पहुंचे थे। उन्होंने पुर्तगाली भाषा में कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। लगा नहीं था कि यहां तक पहुंच सकूंगा। मैं गरीबी और अपराध के लिए बदनाम साओ गोंकालो की गलियों में नंगे पैर सड़क पर फुटबॉल खेला करता था। उन्होंने आगे कहा कि यहां तक पहुंचना मेरे लिए काफी अहम है। मैं उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहता हूं जिन्हें लगता है कि सब कुछ असंभव है।

स्पेन की मिडफील्डर बोनमाटी ने लगातार दो साल बलोन डिओर जीतने के बाद यह पुरस्कार जीता। यह उनकी बड़ी उपलब्धी है। अपनी इस जीत पर उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि यह टीम के प्रयासों से मिला है। यह साल बहुत शानदार रहा। मैं अपने क्लब, साथी खिलाड़ियों और सभी को धन्यवाद देती हूं।

11 खिलाड़ियों को किया था नामित

बता दें कि दोनों पुरस्कारों के लिए 11 खिलाड़ियों को नामित किया गया था जिसके बाद मौजूदा कप्तानों, कोचों, प्रशंसकों और मीडिया के वोट से विजेता का चयन हुआ। इसके लिए 21 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2024 के प्रदर्शन को आधार रखा गया।

विनिशियस जूनियर कई उपलब्धियां हासिल की, आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा

विनिशियस जूनियर का जन्म 12 जुलाई 2000 में ब्राजील में हुआ। विनिशियस जूनियर का फुटबॉल करियर 2006 में शुरू हुआ। एक गरीब कैथोलिक परिवार से आने वाले, विनिशियस ने 13 मई 2017 को एटलेटिको माइनिरो के खिलाफ ब्राजीलियन सीरी ए 1-1 से ड्रॉ में 82वें मिनट में विकल्प के रूप में फ्लेमेंगो के लिए पदार्पण किया। आज तक कई उपलब्धियां हासिल करते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

ऐटाना बोनमाटी ने की कई उपलब्धि हासिल

ऐटाना बोनमाटी का जन्म 18 जनवरी 1998 को कैटेलोनिया के गर्राफ कॉमरका की राजधानी विलानोवा आई ला गेलट्रू में हुआ। पेशेवर फुटबॉलर स्पेन की ऐटाना बोनमाटी ने 2023 तक कई प्रमुख क्लब और व्यक्तिगत पुरस्कार जीते। महिला फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से उन्हें एक माना जाता है। बोनमाटी 7 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रही हैं और आज उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।

फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह रात रही यादगार

फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह रात यादगार रही, जब दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों और कोचों को उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। FIFA अवार्ड्स 2024 समारोह, जो दोहा में आयोजित हुआ, फुटबॉल की दुनिया के दिग्गजों की मौजूदगी से चमक उठा। यह आयोजन न केवल पुरस्कार वितरण का मंच था, बल्कि फुटबॉल के प्रति प्रेम और खेल भावना का उत्सव भी था। इस भव्य आयोजन की मेजबानी सामंथा जॉनसन और क्रिस्टीना गुल्लोन ने की, जिन्होंने अपनी आकर्षक शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह की शुरुआत FIFA अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने फुटबॉल को एक वैश्विक खेल और एकजुटता का प्रतीक बताया।

अद्वितीय गोल का सम्मान ‘पुष्कस अवार्ड’

रात का पहला अवार्ड पुष्कस अवार्ड था, जो पिछले सत्र के सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए दिया गया। यह अवार्ड जुवेंटस और इटली के महान स्ट्राइकर एलेसेंड्रो डेल पिएरो द्वारा मैनचेस्टर यूनाइटेड के अलेजांद्रो गार्नाचो को उनके एवरटन के खिलाफ शानदार बाइसिकल किक के लिए प्रदान किया गया। यह गोल फुटबॉल की सुंदरता और खिलाड़ियों की तकनीकी क्षमता का अद्भुत उदाहरण था।

🚨🇦🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Alejandro Garnacho's goal against Everton has WON the Puskas Award! 🥇 pic.twitter.com/cgCxqjEi52 — EuroFoot (@eurofootcom) December 17, 2024

फीफा महिला गोलकीपर 2024

USA की नंबर 1 गोलकीपर एलिसा नेहेर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार मिला। उन्होंने USA राष्ट्रीय टीम और शिकागो रेड स्टार्स के लिए शानदार योगदान दिया।इसके बाद, सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का अवार्ड USA की वर्तमान कोच एम्मा हेस को दिया गया। उनकी कोचिंग ने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

फीफा महिला सर्वश्रेष्ठ एकादश

#TheBest FIFA Women's 11 in 2024. ✨ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

फीफा महिला कोच 2024

Best in the business. 🧠@EmmaHayes1 is #TheBest FIFA Women's Coach 2024! — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

ब्राजील की मार्टा ने इतिहास रचते हुए पहला मार्टा अवार्ड जीता, जो महिला फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय महिला फुटबॉलर दलीमा छिब्बर ने प्रदान किया। यह अवार्ड उनकी शानदार स्ट्राइक के लिए था, जिसे उन्होंने जमैका के खिलाफ किया था। बार्सिलोना की एइटाना बोनमाती को लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से नवाजा गया। उनका योगदान न केवल बार्सिलोना के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अद्वितीय रहा।

फीफा मार्टा पुरस्कार 2024

Marta wins the very first 'Marta Award' for best women's football goal of 2024. 🐐 things (via @FIFAWWC)pic.twitter.com/lfA4gTv8qG — B/R Football (@brfootball) December 17, 2024

पुरुषों की श्रेणी में अवार्ड्स की धूम

ब्राजील के विश्व कप विजेता बेबेटो ने फेयर प्ले अवार्ड थियागो माया को दिया।थियागो ने अपने खेल में उच्चतम खेल भावना का प्रदर्शन किया, जो आज के फुटबॉल में दुर्लभ है। अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज ने दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड जीता। उनकी गजब की प्रतिक्रिया और बेहतरीन सेव ने उनकी टीम को कई जीत दिलाई।

फीफा महिला खिलाड़ी 2024

All hail Aitana.@AitanaBonmati is #TheBest FIFA Women's Player 2024! 👑 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच और खिलाड़ी का ऐलान

दर्शकों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, वह तब आया जब रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंसेलोटी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का अवार्ड दिया गया। उन्होंने रियल मैड्रिड को स्पेनिश खिताब और चैंपियंस लीग जीतने में मार्गदर्शन दिया। यह उनके लिए एक शानदार उपलब्धि थी।

फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2024

फीफा पुरुष गोलकीपर 2024

इसके तुरंत बाद, उनके स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता। विनीसियस का प्रदर्शन पूरे सीजन में अद्वितीय रहा। उन्होंने रियल मैड्रिड को ला लिगा और चैंपियंस लीग खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

फीफा पुरुष XI 2024

सर्वश्रेष्ठ पुरुष XI की घोषणा

रात की एक और बड़ी घोषणा सर्वश्रेष्ठ पुरुष XI की थी। इस टीम में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिनमें रॉड्री, लामिन यामल, एंटोनियो रुडिगर और अन्य प्रमुख यूरोपीय क्लबों के खिलाड़ी शामिल थे। यह सूची फुटबॉल के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करती है।

समारोह की अन्य मुख्य झलकियां

फीफा पुरुष कोच 2024

पुष्कस अवार्ड विजेता अलेजांद्रो गार्नाचो ने एवरटन के खिलाफ नवंबर 2023 में अपने शानदार गोल से यह अवार्ड जीता. यह गोल तकनीकी और कलात्मकता का अद्भुत उदाहरण था.

फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024

USA महिला टीम की कोच एम्मा हेस ने अपने शानदार कोचिंग करियर के लिए प्रशंसा अर्जित की। मार्टा का जमैका के खिलाफ अद्भुत गोल महिला फुटबॉल में इतिहास रच गया। FIFA अवार्ड्स 2024 ने फुटबॉल प्रेमियों को एक ऐसा मंच दिया, जहां उन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सम्मानित होते देखा। अब सभी की नजरें अगले साल पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि कौन से खिलाड़ी और कोच अपनी छाप छोड़ेंगे।