Lionel Messi: ओलंपिक से अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी ने खुद को किया बाहर, न खेलने की बतायी यह वजह

Lionel Messi rules himself out of Olympics 2024: अर्जेंटीना के वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर लियोनल मेसी (Lionel Messi) ने खुद को अगले ओलंपिक (Olympics 2024) से बाहर कर दिया है। मेसी ने इसके पीछे बढ़ती उम्र का हवाला दिया है। स्टार फुटबॉलर ने कहा कि अब वो समय नहीं रहा कि वह हर टूर्नामेंट में खेल सकें।