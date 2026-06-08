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Manav Suthar की फिरकी के सामने अफगानिस्तान ने टेके घुटने, मेहमान टीम 152 रनों पर ढेर

IND vs AFG Test Day 3 : न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रनों पर सिमट गयी। जिसके पीछे की मुख्य भारत की ओर से पहला टेस्ट मैच खेल रहे मानव सुथार रहे। जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में छह विकेट लेने का कारनामा किया है। जिसके बाद अफगानिस्तान को फॉलो-ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा है।

By Abhimanyu 
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IND vs AFG Test Day 3 : न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रनों पर सिमट गयी। जिसके पीछे की मुख्य भारत की ओर से पहला टेस्ट मैच खेल रहे मानव सुथार रहे। जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में छह विकेट लेने का कारनामा किया है। जिसके बाद अफगानिस्तान को फॉलो-ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा है।

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तीसरे दिन पहले सेशन की शुरुआत में ही भारत को सफलता मिली, जब प्रसिद्ध की गेंद पर ओमरज़ई ने गेंद को अपने ही स्टंप्स पर खींच लिया। इसके बाद रहमत शाह ने कुछ संघर्ष किया – वे भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट में फ़िफ्टी लगाने वाले अफ़ग़ानिस्तान के पहले बल्लेबाज़ बने – और चोटिल अशरफ़ ने भी काफ़ी तकलीफ़ के बावजूद डटकर सामना किया। लेकिन जैसे ही सुथार ने उस साझेदारी को तोड़ा, अफ़ग़ानिस्तान की पारी तेज़ी से बिखर गई।

बाएं हाथ स्पिनर के सुथार ने पूरे समय शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पहली टेस्ट पारी में 33 रन देकर 6 विकेट लिए। इसके साथ ही भारत को पहली पारी में 412 रनों की बढ़त हासिल हुई। अमित मिश्रा (2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5/71) के बाद, मानव सुथार इस सदी में अपने पहले टेस्ट की पारी में पांच विकेट लेने वाले केवल दूसरे भारतीय बन गए हैं।

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