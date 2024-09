बेंगलुरु की विशेष कोर्ट के आदेश पर FIR में आरोपी नंबर-1 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा : जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने अब रद्द हो चुकी चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme) के संबंध में शिकायत पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) और अन्य के खिलाफ बेंगलुरु की विशेष कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हो गया है। इसके बाद रविवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Congress General Secretary Jairam Ramesh) व पार्टी प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी (Rajya Sabha MP Abhishek Manu Singhvi) ने प्रेस कांफ्रेस कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोला है। साथ ही ‘लोकतंत्र को कमजोर करने’ के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के इस्तीफे की मांग की है।

