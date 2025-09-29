करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से वित्त मंत्री सीतारमण ने की मुलाकात

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और तमिलनाडु भाजपा प्रमुख नैनार नागेंथ्रन के साथ करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। इय दौरान केंद्रीय मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भगदड़ में मारे गए पांच वर्षीय प्रदीप की दादी नागमणि ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने परिवार से मुलाकात की और उन्हें प्रदीप की मां की देखभाल करने की सलाह दी है।

प्रदीप की दादी ने बताया कि प्रदीप की मौत के बाद हम बहुत दुखी हैं। वित्त मंत्री ने मुझे प्रदीप की मां की देखभाल करने की सलाह दी है, जो अभी भी अपने दुख से बाहर नहीं आ पाई हैं। भगदड़ में मारे गए अरकानी की बहू पलानीअम्मल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के साथ निर्मला सीतारमण ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने घटना के बारे में पूछताछ की है और वह यहां आना चाहते है, लेकिन काम के कारण उन्होंने अपनी ओर से मंत्रियों को मिलने के लिए भेजा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी मदद की जरूरत पड़ने पर हमें भाजपा जिला अध्यक्ष से संपर्क करना चाहिए। पलानीअम्मल ने कहा कि करूर में तमिलनाडु वेत्री कझगम नेता विजय की चुनावी रैली में भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। मृतकों में 18 महिलाएं, 13 पुरुष, पांच युवतियां और पांच वर्षीय बालक शामिल हैं। अब तक 34 पीड़ित करूर जिले से, दो-दो इरोड, तिरुप्पुर और डिंडीगुल जिलों से और एक सलेम जिले से है।