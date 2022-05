जम्मू-कश्मीर का फायरब्रांड नेता अब इस दुनिया में नहीं रहा, बीजेपी ने जताया शोक

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) नेशनल पैंथर्स पार्टी (National Panthers Party) के संस्थापक और सीनियर लीडर प्रोफेसर भीम सिंह (Prof Bhim Singh) का मंगलवार सुबह निधन हो गया है। वह 80 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें सुबह 8:45 पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। बीते कई महीनों से नेशनल पैंथर्स पार्टी (National Panthers Party) के नेता बीमार चल रहे थे। भाजपा के नेता देवेंदर सिंह राणा (BJP leader Devender Singh Rana) ने प्रोफेसर भीम सिंह (Prof Bhim Singh) के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

In the sad demise of Prof Bhim Singh ji J&K has lost a prominent political figure who always raised the voice of the people of J&K in all foras . A firebrand leader who came from a remote village in Ramnagar evolved himself with global exposure and understanding.

RIP Prof Sahib pic.twitter.com/I08YAjYN0q

— Devender Singh Rana (@DevenderSRana) May 31, 2022