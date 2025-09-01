पहले किया दुष्कर्म, जब युवती हुई गर्भवती तो प्राईवेट पार्ट में डाला लाल मिर्च

  1. हिन्दी समाचार
बिहार से एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती गर्भवती हो गई। आरोपी को जब इस बात की भनक हुई तो उसने युवती के प्राईवेट पार्ट में लाल मिर्च डाल दिया। घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र की है।

By Satish Singh 
Updated Date

बता दे कि मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि कुछ माह पहले गांव के ही एक शादीशुदा युवक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। लोकलाज के डर से युवती ने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। युवती जब गर्भवती हो गई तो उसने आरोपी को इस बारे में बताया तो आरोपी ने उससे मंदिर में शादी कर ली, लेकिन अपने घर लेकर नहीं गया। ​कुछ दिनों बाद पीड़िता जब आरोपी के घर पर पहुंची तो आरोपी ने अपनी पत्नी और परिजनों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट।

कुछ दिनों आरोपी फिर से आया और बहला फुसलाकर नारियल पानी में गर्भपात वाली दवा मिलाकर पिला दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया और हालात खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती हो गई। ठीक होने के बाद जब वह फिर से आरोपी के घर पहुंची तो उसके पिता और भाई ने प्राईवेट पार्ट में लाल मिर्च डालकर मारपीट की और भगा दिया। फिर से तबियत खराब होने पर युवती अस्पताल में भर्ती हो गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पीड़िता थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संबंधित अस्पताल और गांव से पूछताछ की जा रही है। साथ ही आरोपियों को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है।

