Criminal aur Devil First Look Out: अदा शर्मा की नई फिल्म का फर्स्ट लुक देख कांप जाएगी रूह, क्रिमिनल ऑर डेविल का फर्स्ट लुक आउट

Criminal aur Devil First Look Out: एक्ट्रेस अदा शर्मा सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय महिलाओं में से एक हैं। आदशर्मा, जो हमेशा किसी न किसी पोस्ट के साथ नेटिज़न्स का स्वागत करते हैं, को इस साल फिल्म द केरल स्टोरी के साथ एक ब्लॉकबस्टर हिट मिली। नवीनतम फिल्म जिसमें यह सुंदरता अभिनय कर रही है वह सी.डी. (क्रिमिनल ऑर डेविल) है। मेकर्स ने क्रिमिनल ऑर डेविल का फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च कर दिया है।

फोटो फ्रेम में अदाशर्मा लाल ड्रेस में अजीब हाव-भाव के साथ नजर आ रही हैं..चारों ओर भूत के हाथ नजर आ रहे हैं. गले में चेन की चाबी देखी जा सकती है। फर्स्ट लुक से ही निर्देशक उत्सुकता बढ़ाने में कामयाब रहे हैं. यह फिल्म कृष्णा अन्नम द्वारा निर्देशित है और एसएससीएम प्रोडक्शंस द्वारा एक महिला केंद्रित मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर के रूप में निर्मित की जा रही है। विश्वनाथ जहां नायक की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं जबर्दस्त रोहिणी, भरणी शंकर, रमण भार्गव और महेश विट्टा प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

