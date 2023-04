First look of ‘Pushpa: The Rule’: पुष्पा 2 के Poster रिलीज होते ही केआरके ने उड़ाया मजाक, कहा- ये लक्ष्मी 2 है या कंचना?

First look of ‘Pushpa: The Rule’: हिट फिल्म के बहुप्रतीक्षित सीक्वल ‘पुष्पा: द रूल’ के फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है. वहीं इस पोस्टर में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) साड़ी पहने और सोने के आभूषण पहने नजर आ रहे हैं। एक्टर ने ट्विटर पर ‘पुष्पा: द रूल’ का पोस्टर (Poster of ‘Pushpa: The Rule’) शेयर किया।

आपको बता दें, निर्माताओं ने अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक टीज़र वीडियो – ‘पुष्पा कहाँ है?’ के साथ पोस्टर जारी किया। निर्देशक सुकुमार (Sukumar) ने पुष्पा और उनकी दुनिया का परिचय देते हुए तीन मिनट के विशेष वीडियो के साथ दर्शकों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है।

केआरके ने ट्विटर पर उड़ाया मज़ाक

This is the poster of #Pushpa2 and I am confused. I can’t understand, it’s #Laxami2 or #Kanchana? It doesn’t look Pushpa sequel at all. pic.twitter.com/HRKHjuhR1o — KRK (@kamaalrkhan) April 7, 2023

केआरके ने ट्विटर अकाउंट पर ‘पुष्पा 2’ के पोस्टर को शेयर करते हुए कहा है कि ये पुष्पा फिल्म के सीक्वल जैसा तो नहीं लग रहा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘यह पुष्पा 2 का पोस्टर है और मैं कंफ्यूज हूं. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये लक्ष्मी 2 है या फिर कंचना? यह पुष्पा का सीक्वल बिल्कुल नहीं लगता है’.