Facebook और Instagram से आप पर रखी जा रही नजर! अपनी जासूसी रोकने के लिए अपनाए ये ट्रिक

Spying on Facebook and Instagram: फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) यूजर्स को पर्सनलाइज एक्सपीरिएंस देने और टारगेटेड ads देने के लिए उनके ऑनलाइन बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। इस बारे में ज्यादातर यूजर्स को जानकारी भी नहीं है। हालांकि, दोनों प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी मेटा प्राइवेसी सेटिंग्स को मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी देती है। यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर और यूजर एक्टिविटी पर ज्यादा कंट्रोल देने के लिए मेटा ने Activity Off-Meta Technologies फीचर को पेश किया था। इस प्राइवेसी सेटिंग से यूजर्स अपनी एक्टिविटी और डेटा शेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।

फेसबुक पर इंटरनेट एक्टिविटी ट्रैकिंग को रोकने का तरीका

स्टेप-1: फेसबुक प्रोफाइल पर जाएं और टॉप राइट कॉर्नर से तीन डॉट्स पर क्लिक करें।

स्टेप-2: Settings & Privacy सेलेक्ट करें और Settings पर जाएं।

स्टेप-3: लेफ्ट कॉलम से Your Facebook Information पर क्लिक करें और फिर Off-Facebook Activity पर जाएं।

स्टेप-4: Manage Your Off-Facebook Activity पर क्लिक करें और फिर Manage Future Activity पर जाएं।

स्टेप-5: फेसबुक को दूसरे ऐप्स और वेबसाइट्स पर आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने से रोकने के लिए Future Off-Facebook Activity के टॉगल को ऑफ कर दें।

स्टेप-6: Manage Your Off-Facebook Activity बटन पर क्लिक कर स्पेसिफिक ऐप्स और वेबसाइट्स को फेसबुक से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं।

इंस्टाग्राम पर इंटरनेट एक्टिविटी ट्रैकिंग को रोकने का तरीका

स्टेप-1: इंस्टामगराम ऐप ओपन करें और बॉटम राइट कॉर्नर से अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करें।

स्टेप-2: टॉप राइट कॉर्नर से तीन होरिजेंटल लाइन्स पर टैप करें और Settings and Privacy को सेलेक्ट करें।

स्टेप-3: Activity पर टैप करें और फिर Activity Off Meta Technologies पर टैप करें।

स्टेप-4: इंस्टाग्राम को दूसरे ऐप्स और वेबसाइट्स पर आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने से रोकने के लिए Disconnect Future Activity टॉगल को ऑन कर दें।