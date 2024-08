How to clean white spots on tap: बाथरुम व सिंक के नल पर जमा सफेद धब्बों को साफ करने के लिए अपनाएं ये ट्रिक, मिनटों में नये जैसे चमकने लगेंगे

How to clean white spots on tap: अक्सर बाथरुम या बेसिन के नल के आस पास पानी के सफेद दाग पड़ जाते हैं जो देखने में बहुत खराब लगते हैं। अधिक समय तक यहीं सफेदपन नल को समय से पहले ही खराह कर देता है।आज हम आपको नल के आस पास जमने वाले सफेद दाग को साफ करने का तरीका बताने जा रहे है।

जिससे आप अपने नल को पहले जैसा चमका सकते है। नल के पास जमा गंदगी को साफ करने के लिए आप सिरका और बेकिंग सोड़ा की मदद ले सकते हैं। इसके लिए एक कप सिरका में दो से तीन चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें। इस मिश्रण कोदाग वाले एरिया पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद एक ब्रश या स्पंज से साफ कर लें। फिर पानी से धो लें।

इसके अलावा आप नल पर जमा सफेद जिद्दी धब्बों को साफ करने के लिए ब्लीच की मदद ले सकते हैं। इसके लिए ब्लीच को पानी में पतला कर लें और एक कपड़े या स्पंज कीमदद से दागों पर लगाएं। कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें। फिर अच्छी तरह से साफ कर लें।

इसके अलावा आप नल पर जमा सफेद धब्बों को साफ करने के लिए बाजार में कई तरह के क्लीनर मिलते है। उनककी मदद से साफ कर सकती हैं।