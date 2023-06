यूपी के पूर्व मुख्य सचिव सेवानिवृत्त IAS अखंड प्रताप सिंह का दिल्ली में निधन

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव (Former Chief Secretary of UP) व सपा नेत्री जूही सिंह (Juhi Singh) के पिता सेवानिवृत्त IAS अखंड प्रताप सिंह (Retired IAS Akhand Pratap Singh) का रविवार सुबह दिल्ली में निधन हो गया है। उनका दाह संस्कार आज शाम दिल्ली लोधी रोड क्रीमेटोरियम (Delhi Lodhi Road Crematorium) में किया जाएगा।