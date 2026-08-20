Former MP Sajjan Kumar : कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 वर्ष की उम्र में निधन, तिहाड़ में थे बंद

Former MP Sajjan Kumar : दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। सफदरजंग अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद सज्जन कुमार को मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके बेटे जग प्रवेश कुमार सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए ।

बता दें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दो मामलों में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद से वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे।

बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार तीन मामलों में से एक में बरी हुए थे। जबकि कोर्ट ने उन्हें दो मामलों में दोषी ठहराया था। ये मामले 1984 के सिख विरोधी दंगों के थे। उस दौरान दिल्ली कैंट की पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के बाद एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया था। 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।