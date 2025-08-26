  1. हिन्दी समाचार
  3. सीपीआईएम पूर्व सांसद सुभाषनी अली का बयान पहले भी बूथ केप्चेरिंग हुआ करती थी. दबंग गरीबो को बूथ से भगा देते हैं. अब राज्यों में वोट बढ़ाकर और काट कर हो रही हैं वोट चोरी

किसी भी राज्य में लाखो की संख्या में कुछ महीनों में वोट बढ़ना और किसी भी राज्य में चुनाव से पहले लाखो वोट कट जाना यह वोट चोरी का ही मामला हैं. महाराष्ट्र जैसे राज्य में शाम 6 बजे के बाद बड़ी संख्या में वोट पढ़ जाना गंभीर बात हैं. चुनाव आयोग इनमे से किसी भी सवाल का जबाब नहीं दे रहा हैं.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- मुरादाबाद एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची सीपीआईएम की पूर्व सांसद सुभाषनी अली ने कहा कि इससे पहले भी कुछ सही नहीं था पहले जो दबंग होता था वो बूथ कैप्चरिंग करता था, वो गरीबो को भगा देता था. लेकिन फिर ये सब पकड़ में आया मीडिया में लोगो ने देखा, वोट चोरी कोई भी करे ये बर्दास्त नही है. अगर कोई बूथ पर कैप्चर करता है इसका भी हम विरोध करते है. अगर कोई वोटर लिस्ट से लाखों वोट काटेगा तो इसे भी हम बर्दास्त नही करेंगे. जब सरकार से घुसपैठियों पर संसद में सवाल किया जाता हैं तो वह कोई जबाब नहीं देते हैं. भारत में जो घुसपैठिया हैं उसको पकड़ो बाहर करो लेकिन भारत में रहने वालों को घुसपैठिया बताकर परेशान मत करो.

सीपीआईएम की पूर्व सांसद सुभाषनी अली ने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल किया हैं उन्होंने कहा की किसी भी राज्य में लाखो की संख्या में कुछ महीनों में वोट बढ़ना और किसी भी राज्य में चुनाव से पहले लाखो वोट कट जाना यह वोट चोरी का ही मामला हैं. महाराष्ट्र जैसे राज्य में शाम 6 बजे के बाद बड़ी संख्या में वोट पढ़ जाना गंभीर बात हैं. चुनाव आयोग इनमे से किसी भी सवाल का जबाब नहीं दे रहा हैं. पहले के समय पर भी यह सब होता था जो दबंग होता हैं तो वह बूथ केप्चर कर लेता था गरीबो को पोलिंग बूथ से भगा देता था. यह सब मिडिया ने दिखाया और हमने भी देखा हैं. लेकिन आज की वोट चोरी को कोई नहीं दिखा रहा हैं.

घुसपैठियों की संख्या के सवाल पर सरकार संसद में नहीं देती जबाब:-

उनसे जब घुसपैठिये पर सवाल पर कहा कि घुसपैठियों को पकड़ने का काम बीएसएफ और भारत सरकार का है. जो घुसपैठिया है उसे पकड़िये और बाहर करिये. उसके नाम पर आप भारत के नागरिकों को पीड़ित मत करिए सरकार के पास घुसपैठियो का सही आंकड़ा ही नही है. जब संसद में सरकार से घुसपैठियों की संख्या पर सवाल किया जाता हैं. लेकिन सरकार कभी आंकड़ा नहीं बताती हैं. केंद्र सरकार द्वारा तीन विधेयकों को संसोधित करने की प्रकिर्या पर बोली वो एक संवैधानिक संसोधन है जिसे ये कर नही सकते है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

