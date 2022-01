भारत के पूर्व क्रिकेटर ने बताया, अगर भुवनेश्वर कुमार साउथ अफ्रीका में पैदा होते तो कितने टेस्ट विकेट लेते

नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा(Aakash Chopra) ने बताया है कि अगर भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार दक्षिण अफ्रीका में पैदा होते तो कितने टेस्ट विकेट चटका पाते। आकाश चोपड़ा ने ट्वीट कर लिखा,’अगर भुवनेश्वर कुमार दक्षिण अफ्रीका में पैदा होते, तो वो 250+ टेस्ट विकेट के साथ अपना करियर समाप्त करते।’ गौरतलब है कि टेस्ट में भारत की पेस अटैक की धुरी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और इशांत शर्मा हैं।

इनके अलावा मोहम्मद सिराज ने अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है। उनके अलावा उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर को जब भी मौका मिला है उन्होंने खुद को साबित किया है। भुवनेश्वर कुमार लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट से दूर है। उनकी फिटनेस उनके टीम से बाहर होने की मुख्य वजह है। लिमिटेड ओवरों में भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया(Team India) के प्रमुख गेंदबाज हैं।

भुवनेश्वर(Bhuvneshwar Kumar) ने अपना पहला टेस्ट साल 2013 में खेला था। उन्होंने भारत की तरफ से 21 टेस्ट मैचों में 63 विकेट लिए हैं। 31 साल के भुवी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में ही खेला था। बीच में मीडिया रिपोट्स में ये कहा गया था कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने बाद में खुद इसका खंडन किया था।

