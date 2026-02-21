  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर शुक्रवार देर रात जानलेवा हमला किया गया है। घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया, जब वह देर रात एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हमलावरों ने पथरवार कर पूर्व विधायक के काफिले पर हमला कर कार का पीछला शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

By Satish Singh 
Updated Date

कानपुर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर शुक्रवार देर रात जानलेवा हमला किया गया है। घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया, जब वह देर रात एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हमलावरों ने पथरवार कर पूर्व विधायक के काफिले पर हमला कर कार का पीछला शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। वहीं पूर्व विधायक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है।

पढ़ें :- दलालों से गप्प लड़ायेंगे थानेदार, लेकिन कभी फोन नहीं उठाते...विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय

कानपुर जनपद के बिठूर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला के काफिले पर देर रात जानलेवा हमला किया गया। हमले में उनकी चलती कार पिछला शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। गनीमत की बात यह रही कि हमले में पूर्व विधायक मुनिंद्र शुक्ला सहित मौजूद सभी लोग सुरक्षित है। किसी को भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। बात दें कि पूर्व विधायक शुक्रवार देर रात एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान बिठूर थाना क्षेत्र के सिंहपुर चौराहे के पास पूर्व विधायक के काफिले पर हमला हुआ है। पूर्व विधायक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मौके से ही अम्बर दीक्षित और ऋषभ यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना को अंजाम देने वाला सुमित मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुतिलस दबिश दे रही है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया की पूर्व विधायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं फरार सुमित की तलाश में ​दबिश दे रही है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रमजान महीने में सस्ती खजूर को मंहगे खजूर के डिब्बो में पैक कर बेच रहे है फल कारोबारी, जीएसटी विभाग को लगा रहे है चूना

रमजान महीने में सस्ती खजूर को मंहगे खजूर के डिब्बो में पैक...

अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी कार, एक परिवार के चार सदस्यों की मौत, तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे सभी

अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी कार, एक परिवार के चार सदस्यों की...

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस ने दो...

कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी नौतनवा को मिला ‘A ग्रेड’, एसआईआरएफ–2026 रैंकिंग में जनपद में सर्वोच्च स्थान

कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी नौतनवा को मिला ‘A ग्रेड’, एसआईआरएफ–2026 रैंकिंग में जनपद...

नौतनवा को मिला बड़ा तोहफ़ा: ग्राम मुड़िला में बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय, 27.88 करोड़ की राशि स्वीकृत

नौतनवा को मिला बड़ा तोहफ़ा: ग्राम मुड़िला में बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट...

बस्ती में जल जीवन मिशन की टंकी ही हो गई गायब! घरों में लगी टोटियों से नहीं सिर्फ सरकार की फाइलों में बह रहा है पानी

बस्ती में जल जीवन मिशन की टंकी ही हो गई गायब! घरों...