Siddharth Shukla के निधन पर अक्षय कुमार से ले कर सलमान खान कई स्टार्स ने जताया दुख, अर्पित की श्रद्धांजलि

Siddharth Shukla Passes Away: बिग बॉस होस्ट सलमान खान ने भी सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) के निधन (death) पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) सिर्फ 40 साल के थे। उनके निधन की खबर से टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री शोक की लहर है। फैन्स के साथ-साथ सितारे भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। सेलेब्स ने सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) को श्रद्धांजलि …

अक्षय कुमार

Really sad to know about the passing away of #SiddharthShukla. I didn’t know him personally but it’s heartbreaking to know of such a talented life gone so soon. Om Shanti 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 2, 2021

अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा “सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी इतनी प्रतिभाशाली जिंदगी के चले जाने के बारे में जानकर बहुत दुख होता है। ओम शांति।” सिद्धार्थ शुक्ला ने जो भी काम किया उससे वो दर्शकों के दिलों में उतर गए। फिर चाहे वो बॉलीवुड फिल्म हो या टीवी शो।

सलमान खान

Gone too soon Siddharth.. u shall be missed. Condolences to the family .. RIP🙏 — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 2, 2021

सलमान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सिद्धार्थ तुम बहुत जल्दी चले गए। सलमान खान इन दिनों रूस में हैं और जैसे ही उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का पता चला उन्होंने ट्वीट कर दुख जताया है।

रश्मि देसाई

रश्मि देसाई ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। लेकिन हार्ट ब्रोकन इमोजी शेयर किया है।

सोनू सूद

Hard to believe he is no more, my heartfelt condolences go to his family 💔 RIP my friend, u will be missed. pic.twitter.com/B9my98mrb7 — sonu sood (@SonuSood) September 2, 2021

रितेश देशमुख