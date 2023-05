G-7 Summit: जी-7 में कुछ यूं मिले पीएम मोदी से बाइडन और सुनक, गले मिलकर किया अभिवादन

G-7 Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के हिरोशिमा शहर पहुंचे हैं। भारत इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं लेकिन एक मेहमान देश के तौर पर पीएम मोदी (PM Modi) इस शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी (PM Modi) ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (President Joe Biden) से भी मुलाकात की।

इस दौरान जो बाइडन (Joe Biden)और पीएम मोदी (PM Modi) ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इस दौरान उनके बीच कुछ बातचीत भी हुई। पीएम मोदी (PM Modi) ने इस बैठक में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक (PM Rishi Sunak) से भी मुलाकात की। यहां भी दोनों नेताओं ने गले लगाकर एक दूसरे का अभिवादन किया।

Meetings with allies and friends on Day 2 @G7 pic.twitter.com/3DlQ200l2C

— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 20, 2023