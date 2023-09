Ganesh Chaturthi 2023 : बुद्धि विधाता मोरया, सुख करता जय मोरया… गणेश चतुर्थी पर गुंजायमान हो रहे ये मंत्र

Ganesh Chaturthi 2023: 'ऊँ वक्रतुण्ड़ महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरू मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा।।' गणेश चतुर्थी पर गुंजामान हुआ ये मंत्र Ganesh Chaturthi 2023 : Morya, the creator of wisdom, Jai Morya, the giver of happiness... such mantras are resonating on Ganesh Chaturthi.