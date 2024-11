Big Expose : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच अजित पवार ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बताया किसने गिराई MVA सरकार?

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) के बीच एनसीपी चीफ व डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजनीतिक बवाल मच गया है। बता दें कि अजित पवार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि पांच साल पहले बिजनसमैन गौतम अडाणी (Businessman Gautam Adani) बीजेपी और एनसीपी (अविभाजित) के बीच हुई उन चर्चाओं में शामिल थे, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की एमवीए (MVA) सरकार गिर गई थी।

अजित पवार उस मुलाकात की बात कर रहे थे, जिसके तुरंत बाद उन्होंने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ कर बीजेपी (BJP) को समर्थन दिया था और साल 2019 में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते खुद को डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचा दिया था। न्यूजलॉन्ड्री को दिए एक इंटरव्यू में अजित पवार यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि अमित शाह (Amit Shah), गौतम अडाणी(Gautam Adani), प्रफुल पटेल(Praful Patel), देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), पवार साहेब, सब वहीं मौजूद थे। यह डिस्कशन सबके साथ हुआ था।

BIG EXPOSE 🚨

BJP’s close ally Ajit Pawar exposed BJP-Adani nexus

“Gautam Adani was involved with Amit Shah to break Maharashtra Govt in 2019”❗

This is the biggest proof that Adani is dictating BJP’s politics ⚡

RaGa was always right 🎯🔥 pic.twitter.com/oxGQFpjhFy

