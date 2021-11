GOOD NEWS: 46 साल की उम्र में Preeti Zinta बनी जुड़वां बच्चों की मां, सोशल मीडिया पर शेयर की खुशखबरी

Bollywood news: बॉलीवुड डिंपल गर्ल काही जाने वाली प्रीति जिंटा ( Preeti Zinta ) के घर खुशियों ने दस्तक दी है। दरअसल, 46 साल की उम्र में एक्ट्रेस के घर किलकारियां गूंज उठीं हैं प्रीति जिंटा (Preeti Zinta) दो जुड़वां बच्चों की मां बन गई हैं।

इस बात की पुष्टि प्रीति जिंटा (Preeti Zinta) ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस से शेयर की। पोस्ट में प्रीति (Preeti Zinta) ने अपने दोनों बच्चों के नाम भी फैंस को बताए हैं। आपको बता दें, प्रीति जिंटा ने बताए अपने जुड़वां बच्चों के नाम प्रीति जिंटा (Preeti Zinta) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल और ट्वीट हसबैंड संग अपनी फोटो के साथ एक स्पेशल नोट शेयर करके यह गुड न्यूज दी है।

प्रीति ने अपनी पोस्ट में लिखा- मैं आज आप सभी के साथ हमारी अमेजिंग न्यूज शेयर करना चाहती हूं। मैं और जीन बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारे दिलों में इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड और प्यार भर गया है, क्योंकि हमारे घर में दो जुड़वां बच्चों Jai Zinta Goodenough और Gia Zinta Goodenough ने जन्म लिया है।

Hi everyone, I wanted to share our amazing news with all of you today. Gene & I are overjoyed & our hearts are filled with so much gratitude & with so much love as we welcome our twins Jai Zinta Goodenough & Gia Zinta Goodenough into our family. pic.twitter.com/wknLAJd1bL

