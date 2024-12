रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 11 जनवरी को अयोध्या में होंगे भव्य धार्मिक आयोजन,यहां देखें कार्यक्रमों की लिस्ट

अयोध्या। अयोध्या (Ayodhya) में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर (Shri Ram Janmabhoomi Temple) में श्रीराम लला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा (Pran Pratishtha of Shri Ram Lala Vigraha) की पहली वर्षगांठ (First Anniversary) 11 जनवरी 2025 को “प्रतिष्ठा द्वादशी” के रूप में मनाई जाएगी। इस विशेष अवसर पर मंदिर परिसर में विविध धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो श्रद्धालुओं के लिए एक अभूतपूर्व अनुभव होंगे।

कार्यक्रम का निर्धारण कर लिया गया है। कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी गई है। द्वादशी महोत्सव को तीन दिनों तक मनाया जाएगा। हिंदू पांचांग के अनुसार इस वर्ष द्वादशी तिथि 11 जनवरी को होने के कारण इस तिथि को वार्षिकोत्सव मनाए जाने की तैयारी की गई है।

अंगद टीला के आयोजन में सभी लोगों को किया आमंत्रित

अंगद टीला के आयोजन में सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा (Ramlala Pran Pratishtha) की पहली वर्षगांठ (First Anniversary) के मौके पर तीन दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान की योजना बनाई गई है। ये अनुष्ठान राम मंदिर परिसर में ही होंगे। इस दौरान भगवान राम और उनसे जुड़े हुए मत्रों से आहुतियां दी जाएगी। 11 जनवरी पौष शुक्ल की द्वादशी तिथि को दोपहर 12:20 बजे भगवान रामलला का अभिषेक किया जाएगा। भगवान की आरती उतारी जाएगी।

The first anniversary of the Prana Pratishtha of Shri Ram Lalla Vigraha at the Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya will be celebrated on January 11, 2025. This occasion will be known as "Pratishtha Dwadashi," and shall feature the following programs:

1. Yajna Mandap (Mandir…

