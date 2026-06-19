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दादा की अंतिम यात्रा में जा रहे पोते और उसके दोस्त की सड़क हादसे में मौत

आज सुबह विक्रमपुर गांव के समीप सैदपुर थाना क्षेत्र में चचेरे दादा 'नगदू' के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे एक युवक समेत दो लोगों की मृत्यु एक अज्ञात वाहन की टक्कर से हो गई। यह अंतिम संस्कार जौहरगंज शमशान घाट पर किया जा रहा था। तभी बहरियाबाद के कबीरपुर गांव निवासी 42 वर्षीय संदीप चौहान अपने 28 वर्षीय मित्र चंदन के साथ बाइक पर जौहरगंज घाट के लिए निकले थे। इसी दौरान, सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।

By Sushil Sah 
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उत्तर प्रदेश, गाजीपुर। आज 19 जून दिन शुक्रवार की सुबह विक्रमपुर गांव के समीप सैदपुर थाना क्षेत्र में चचेरे दादा ‘नगदू’ के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे एक युवक समेत दो लोगों की मृत्यु एक अज्ञात वाहन की टक्कर से हो गई। यह अंतिम संस्कार जौहरगंज शमशान घाट पर किया जा रहा था। तभी बहरियाबाद के कबीरपुर गांव निवासी 42 वर्षीय संदीप चौहान अपने 28 वर्षीय मित्र चंदन के साथ बाइक पर जौहरगंज घाट के लिए निकले थे। इसी दौरान, सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही इस दुर्घटना में संदीप और चंदन की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन दोनो के निधन से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दे कि संदीप अपने परिवार का एक अहम सदस्य थे और उनके जाने से परिवार में मातम छा गया है। वही चंदन भी अपने परिवार का सहारा थे और उनकी मृत्यु से उनके घरवालों में भी शोक की लहर है।

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हांलाकि पुलिस ने उस अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वाहन का पता करने के लिए जांच करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इस सड़क पर अक्सर तेज गति से वाहन चलते हैं, जिससे काफी दुर्घटनाएं होती हैं। इस बात का जिक्र करते हुए लोगो ने प्रशासन से इस मार्ग पर सुरक्षा की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं ना हो। इस दुखद घटना के बाद संदीप और चंदन के अंतिम संस्कार में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए। उनके परिवार वालों ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक कभी ना पूरी होनेवाली क्षति है। संदीप के परिवार में लोग अब इस कठिन समय में अकेले रह गए हैं और चंदन के परिवार में भी मातम फैला हुआ है।

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