Gujarat Morbi Cable Bridge Collapse: 15 घंटों से चल रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 132 से ज्यादा मौतें और 177 लोगों को बचाई जान

Gujarat Morbi Cable Bridge Collapse : गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी (Machu River in Morbi) पर बने एक ओवरब्रिज के गिरने से एक बड़ी दुर्घटना में 200 से अधिक लोग नदी में गिर गए हैं। 132 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। गुजरात सूचना विभाग (Gujarat Information Department) ने बताया है सोमवार सुबह तक 32 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं।

आपको बता दें, 177 लोगों को बचा गया है। 19 का इलाज जारी है। सेना (Army), नौसेना (Navy), वायु सेना (Air Force), एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन (Fire Brigade Rescue Operation) में लगे हुए हैं।

स्थानीय लोगों और सरकारी अधिकारियों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पुल एक पिकनिक स्पॉट है, जहां वीकेंड और छुट्टी के दिनों पर भारी भीड़ देखी जाती है।

गुजरात प्रशासन द्वारा मोरबी पुल हादसा से पहले मिले एक वीडियो के माध्यम से कुछ विषय की जांच की जा रही है. सूत्र के अनुसार, प्रशासन यह देख रहा है कि ‘क्या एक साथ इतने अधिक लोग हर दिन पुल पर चढ़ते थे? यदि नहीं तो आज अचानक इतने लोग कैसे चढ़ गए? वीडियो में कुछ यंग लड़के पुल को संभालने वाले तार पर पैरों से जोर जोर से मार रहे हैं, वे कौन हैं?’ ‘प्रशासन देख रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई सियासी साजिश या अन्य साजिश तो नहीं है.’

Heavy traffic before crashing machhu hanging bridge many of this people try to damage this bridge. pic.twitter.com/pmfdh5QDGl

— vijay patel (@vijaypatelMorbi) October 30, 2022