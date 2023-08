Hair Care Tips: पतले, कमजोर, रुखे बेजान बालों में नई जान डालने का काम करता है रीठा, लगाने से होते हैं ये चमत्कारी फायदें

रीठा आयुर्वेदिक औषधी है। इसका इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। इसे बालों में लगाने से बाल मुलायम और चमक आती है। बालों को ग्रोथ ( Hair growth) बढ़ाकर इनमें नई जान डालने का काम करता है।

इतना ही नहीं रीठा बालों को काला करने और घना लंबा ( Reetha darkens the hair and makes it long) बनाने में भी हेल्प करता है। आज हम आपको बालों में रीठा लगाने के चमत्कारी फायदों (Miraculous Benefits)के बारे में बताने जा रहे हैं। बालों में रीठा का पेस्ट लगाने से बालों का झड़ना कम होता है।

रीठे के पेस्ट को बालों की जड़ों में, स्कैल्प पर और लगाकर मसाज करें। करीब आधा घंटा तक लगा कर छोड़ दें। इससे माइल्ड शैंपू से धो लें। इससे बालों का झड़ना (Hair Loss) ठीक होता है।

इसके अलावा पतले और कमजोर बालों में रीठा लगाने से बाल घने और मजबूत होते है। रीठा में विटामिन और सैपोनिन होता है इससे बालों की चमक बढती है। अगर आप बालों को मुलायम और चमक लाना चाहते है तो रीठा का इस्तेमाल करें।

इसके अलावा रीठा बालों की ड्राईनेस को कम करता है। रुखे और बेजान बालों में जान डालने का काम करता है।

बालों में रीठा लगाने का तरीका

रीठा किसी भी पंसारी की दुकान पर बहुत ही आराम से मिल जाएगा। आप रीठा का पेस्ट बनाकर बालों और जड़ों में लगा सकती हैं। बेहतर परिणाम के लिए आप रीठा पाउडर में आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर मिक्स करके लगाएं और आधा घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें फिर धो लें। फर्क आप खुद महसूस करेंगी।