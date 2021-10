Hakim Lal Bind jeevan parichay : हाकिम ने हाथी की सवारी तो नहीं चला हण्डिया सीट पर मोदी का जादू

Hakim Lal Bind jeevan parichay : यूपी के प्रयागराज जिले (Prayagraj District )की निर्वाचन क्षेत्र – 258, हण्डिया विधानसभा सीट (Constituency – 258, Handia Assembly seat) से हाकिम लाल बिंद (Hakim Lal Bind )बहुजन समाज पार्टी (Bahujan samaj party) के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश के 17 वीं विधानसभा चुनाव (17th Assembly Elections of Uttar Pradesh )में हाकिम लाल बिंद (Hakim Lal Bind ) ने अपने निकटम प्रतिद्वंदी व अपना दल (सोनेलाल) की प्रत्याशी प्रमिला देवी (Pramila Devi) को 8526 वोटों से हराया था।

राकेश धर त्रिपाठी के गढ़ में वर्ष 2017 में उनकी पत्नी प्रमिला देवी ने भी चुनाव में हराकर विजय प्राप्त की

हाकिम लाल बिंद ने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है। मोदी को लहर को हण्डिया विधानसभा सीट (Handia Assembly seat) पर गलत साबित करते हुए बसपा (BSP)की विजय पताका फहराई थी। बता दें कि यह विधानसभा सीट पूर्व विधायक राकेश धर त्रिपाठी (Rakesh Dhar Tripathi) का गढ़ मानी जाती है। पूर्व मंत्री राकेश धर (Rakesh Dhar ) ने वर्ष 1992 में राजनीति की शुरुआत करते हुए हंडिया विधानसभा क्षेत्र से अपना दल-भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी बने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी। वह वर्ष 1985 में जनता दल के टिकट पर भी चुनाव लड़े और पूर्व मंत्री राजेन्द्र त्रिपाठी को हरा दिया।

इसी प्रकार उन्होंने जनता दल सरकार(Janata Dal Government) में भी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (Minister of State for Higher Education) का कार्यभार संभाला। उन्होंने वर्ष 1996 में भाजपा पार्टी ज्वाइन की और सपा उम्मीदवार को हरा फिर उच्च शिक्षा मंत्री (Minister of Higher Education) बने। इस बार राकेश धर त्रिपाठी (Rakesh Dhar Tripathi) के गढ़ में वर्ष 2017 में उनकी पत्नी प्रमिला देवी ने भी चुनाव में हराकर विजय प्राप्त की।

ये है पूरा सफरनामा

नाम- हाकिम लाल बिन्‍द

निर्वाचन क्षेत्र – 258, हण्डिया, प्रयागराज

दल – बहुजन समाज पार्टी

पिता का नाम – हरीराम बिन्द

जन्‍म तिथि –21 मार्च, 1977

जन्‍म स्थान- हण्डिया ( प्रयागराज)

धर्म- हिन्दू

जाति- पिछड़ी जाति (बिन्द)

शिक्षा- स्नातक

विवाह तिथि – 25 जून, 1999

पत्‍नी का नाम- आशा बिन्द

सन्तान- दो पुत्र, एक पुत्री

व्‍यवसाय- उद्योग

मुख्यावास- झिरहिरी, हण्डिया, जनपद- प्रयागराज

राजनीतिक योगदान

मार्च, 2017 सत्रहवीं विधान सभा के सदस्य प्रथम बार निर्वाचित