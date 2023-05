Hands will be Soft and Shiny: कहीं चेहरे को चमकाने के चक्कर में हाथों की तो नहीं कर रही अनदेखी

Hands will be Soft and Shiny: अक्सर महिलाएं सिर्फ चेहरे का ही देखभाल करती हैं। चाहे उसे धूप से बचाना हो या अन्य देखभाल की लड़कियां सिर्फ चेहरे पर ही ध्यान देती हैं। अपने हाथों को भूल जाती हैं।

इसका नतीजा ये होता है कि चेहरे का रंग अलग और हाथों की रंगत अलग नजर आती है। जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप भी यही गलती तो नहीं कर रहीं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हाथों को सॉफ्ट और सुंदर बनाने के टिप्स।

स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराजेशन बहुत जरूरी है। चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो इसे हाथों पर भी लगाएं। गर्मी में स्किन की नमी सूखने लगती है और वह काली-बेजान नजर आने लगती है। स्किन में नमी को बरकरार रखना चाहते हैं तो दिन में दो बार त्वचा पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं।

वैसे तो हम दिन में कई बार हाथ धोते हैं, लेकिन अधिकतर का तरीका गलत होता है। हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से स्किन ड्राई पड़ने लगती है। हाथों को धोने के बाद इन पर मॉइस्चराइजर जरुर लगाएं।हाथ तो दिन भर में कई बार धुलते है पर मॉइस्चराइजर लगाना भूल जाते हैं।

हमें हफ्ते में एक बार स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहिए क्योंकि इससे त्वचा में मौजूद डेड सेल्स रिमूव हो पाते हैं. डेड सेल्स अगर स्किन में जमे रहे तो इस कारण भी वह डार्क नजर आती है. रूखी और बेजान स्किन को रिपेयर करने के लिए स्क्रबिंग करना बेस्ट रहता है।

अगर आप धूप में निकल रही है तो मुंह पर स्टॉल बांधने के साथ साथ हाथों को भी ढक कर निकलें। धूप या गर्मी में स्किन आसानी से काली पड़ती है लेकिन इसे ढक लेने से बचाव हो पाता है। हाथों की खूबसूरती पर ग्रहण नहीं लगाना चाहते हैं तो हमेशा बाहर निकलने से पहले इन्हें भी ढक कर ही निकलें।

हाथों की स्किन अगर डार्क हो गई है तो इसके लिए आप नींबू-एलोवेरा के घरेलू नुस्खे को आजमा सकते हैं। एक बर्तन में नींबू का रस लें और इसमें थोड़ी देर हाथों को रखें। अब ठंडे पानी से हाथों को धोएं और मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके बाद हाथों की एलोवेरा से मसाज करें। ये तरीका हाथों पर जमे कालेपन के कम कर सकता है।