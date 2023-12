Happy New Year 2024 : न्यूजीलैंड में सबसे पहले मना नए साल का जश्न, आतिशबाजी के साथ स्वागत

नई दिल्ली। दुनिया में नए साल का जश्न का आगाज हो गया है। न्यूजीलैंड में नए साल 2024 का जश्न शुरू हो गया है। सबसे पहले ऑकलैंड में नया साल मनाया गया। लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का शुरुआत किया है।

साल 2023 अब खत्म होने वाला है। भारत और दुनियाभर में आज रात 12 बजे के बाद नए साल का जश्न मनाया जाएगा। इससे पहले सभी लोग इस बीते साल की अच्छी यादों को संजोने और बुरी यादों को भूलकर एक नए साल के स्वागत के लिए बेताब हैं। देशभर में नए साल के स्वागत के लिए तैयारी चल रही है। नए साल का जश्न सबसे पहले भारत के पूर्व में मौजूद देश- जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मनाया जाएगा। भारतीय समयानुसार शाम से ही इन देशों में नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा।

#HappyNewYear2024 #NewZealand #NewYear2024 #HappyNewYear24

New Zealand's Auckland welcomes the new year 2024 with fireworks pic.twitter.com/yPtfsi4V0p

— santosh singh (@SantoshGaharwar) December 31, 2023