Harley-Davidson Sprint 440 : हार्ले-डेविडसन स्प्रिंट 440 की तस्वीरें आईं सामने , दमदार इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ होगी लॉन्च

Harley-Davidson Sprint 440 : हार्ले-डेविडसन की आने वाली स्प्रिंट 440 को बिना किसी कवर (Camouflage) के देखा गया है, क्योंकि यह मोटरसाइकिल अब डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई है। हाल ही में सामने आई इन तस्वीरों में नई क्रूज़र बाइक को सबसे साफ तरीके से देखा जा सकता है। इनसे उन डिटेल्स का भी पता चलता है जो इस महीने की शुरुआत में जारी किए गए टीज़र में छिपी हुई थीं।

लुक

बिना किसी कवर के दिखी यह मोटरसाइकिल, X440 रोडस्टर के मुकाबले एक पारंपरिक क्रूज़र जैसी दिखती है। इसमें नया फ्यूल टैंक, राइडर के लिए थोड़ी धंसी हुई (सिंगल-पीस) सीट और ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैंडलबार दिए गए हैं। इसमें काफी जगह पर ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जो इंजन के चमकदार फिनिश वाले हिस्सों और एग्जॉस्ट की ब्राइट हीट शील्ड के साथ एक अच्छा कंट्रास्ट बनाते हैं। X440 की तुलना में, इसका एग्जॉस्ट एंड कैन भी बिल्कुल नया है।

इंजन

माना जा रहा है कि ‘स्प्रिंट 440’ में X440 वाला 440cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल-कूल्ड इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स इस्तेमाल किया जाएगा। X440 में यह इंजन 27 bhp की पावर और 38 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन ‘स्प्रिंट’ के लिए इसके आउटपुट आंकड़े क्या होंगे, और गियरिंग या ट्यूनिंग में क्या बदलाव किए जाएंगे, इसकी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है।

स्पाई शॉट्स में दिखने वाले हार्डवेयर में अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स, पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और मशीन्ड डिटेलिंग वाले अलॉय व्हील्स शामिल हैं।

ABS सेंसर रिंग

इसमें दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, और आगे के पहिये पर ABS सेंसर रिंग भी दिखाई दे रही है। मोटरसाइकिल में नीचे की तरफ लगा एग्जॉस्ट है जिस पर मेटैलिक हीट शील्ड दी गई है।

टर्न इंडिकेटर्स

इसका टेल सेक्शन काफी कॉम्पैक्ट है और इसमें अलग-अलग टर्न इंडिकेटर्स लगे हैं।