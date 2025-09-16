हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया सिर पर वार, बेड पर पड़ा मिला शव

भोपाल। शराब के नशे में धुत एक हैवान ने प​ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पति ने पत्नी के सिर पर बेसबॉल से कई वार कर उसकी हत्या की थी। घटना के वक्त बेटी नानी के यहां गई हुई और बेटा इंदौर में नौकरी कर रहा था। पति को पत्नी पर बाहर अफेयर करने का शक था। मृतका सीधी के कमर्जी थाने में प्रधान आरक्षी के पद पर तैनात थी और अपने पति और बेटी के साथ सरकारी क्वाटर में रहती थी।

सीधी के कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस कॉलोनी के जी सात ब्लॉक में सोमवार रात उस समय हड़कंप गया जब एक महिला हेडकांस्टेबल का शव बेड पर खून से लथपथ पड़ा मिला। बता दे 40 वर्षीय महिला हेडकांस्टेबल सविता साकेत कमर्जी थाने में तैनात थी। वह अपने बेटी आंचल और पति वीरेंद्र साकेत के साथ पुलिस कॉलोनी में रहती थी, जबकि बेटा अभिषेक इंदौर में नौकरी करता है। सोमवार को बेटी अपनी नानी के यहां गई हुई थी। इस दौरान सोमवार रात महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पूरी कर घर आई और खाना बना कर खाने लगी। तभी पति वीरेंद्र शराब के नशे में आया और पत्नी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। वीरेंद्र ने नशे की हालत में बेसबॉल का बेट उठाकर सविता के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे वह बेड पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पति अपनी कार लेकर तेजी से वहां से भाग गया। पति को भागता देख जब पड़ोसियों ने घर में आ कर देखा तो सविता का शव पड़ा हुआ था।

मैं घर में होती तो बच जाती मां की जान

बेटी आंचल ने बताया कि मम्मी पापा का विवाद पिछले चार सालों से चल रहा है। इस दौरान कभी मारपीट नहीं हुई थीं कल मैं घर में नहीं थी, जिस वजह से यह विवाद हो गया। मैं होती तो शायद यह घटना नहीं होती। पापा मम्मी पर अवैध संबंधों को लेकर शक करते थे। मम्मी पुलिस में थीं और ड्यूटी के दौरान कभी-कभी रात को देर से घर आती थीं। इसी को लेकर पापा शक करते थे और मम्मी के साथ झगड़ा करते थे.

पापा को होनी चाहिए फांसी की सजा

मां की मौत के बाद बेटी आंचल ने पिता को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। आंचल ने कहा कि पापा को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होने जैसे मेरी मम्मी तड़पा-तड़पा कर मारा है, उसी तरह उनको भी तड़प तड़प के मरते देखना चाहती हूं। घटना के बाद मौके पर सीधी पुलिस अधीक्षक समेत कोतवाली पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं आरोपी घटना के बाद अपनी बोलेरो कार से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।