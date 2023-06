Hero Xtreme 440R : हीरो एक्स्ट्रीम 440R 2024 में लॉन्च के लिए तैयार,एयर-कूल्ड इंजन से लैस होगी

Hero Xtreme 440R: हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में upside-down front forks और 4-वॉल्व तकनीक के साथ Updated Hero Xtreme 160R को घरेलू बाजार में पेश किया है और इसकी कीमत 1.27 लाख रूपए से शुरू होती है, जो टॉप वेरिएंट के लिए 1.36 लाख रूपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है। कंपनी का कहना है वह हर तिमाही में एक नई बाइक पेश करने वाली है।

023 हीरो एक्स्ट्रीम 160R के बाद आने वाले महीनों में New Generation Karizma XMR को पेश किया जाएगा, जबकि हाल ही में Hero Passion Plus को लॉन्च किया गया था। वहीं Hero Xtreme 200S 4V को भी जल्द ही पेश किये जानें की उम्मीद है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि Partnership with Harley-Davidson से बनाई जा रही पहली मोटरसाइकिल की कीमतों की घोषणा 5 जुलाई, 2023 को की जाएगी।

वहीं कंपनी adventure tourer के साथ-साथ Faired Supersport Bikes पर पर भी काम कर रही हैं। कुछ समय पहले भारतीय सड़कों इसकी एक झलक दिखी थी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी एक बिल्कुल नई और Naked Streetfighter Motorcycle को विकसित कर रही है जिसे एक्सट्रीम 440R कहा जा सकता है। अनुमान है कि ये बाइक आगामी हार्ले-डेविडसन X440 में पाए जाने वाले 440 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन से लैस होगी। इसे प्रीमियम बिट्स के साथ एक आक्रामक स्टाइल दी गई है। इस नेकेड बाइक को हार्ले डैविडसन एक्स440 के साथ पेश किया गया था और ब्रांड अपने डिजाइन पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया मांग रहा था।