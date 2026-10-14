  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. एयर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक अलर्ट से हड़कंप, जयपुर में कराई गई सुरक्षित लैंडिंग

एयर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक अलर्ट से हड़कंप, जयपुर में कराई गई सुरक्षित लैंडिंग

फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक अलर्ट मिलने से हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर विमान को जयपुर डायवर्ट कर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान में 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और अलर्ट झूठा साबित हुआ।

By Kalpna Pandey 
Updated Date

Aviation News India: फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-2030 को हाईजैक अलर्ट मिलने के बाद बुधवार सुबह जयपुर की ओर मोड़ दिया गया। विमान की जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विमान, यात्रियों और उनके सामान की जांच की। शुरुआती जांच में बम की धमकी की आशंका जताई गई थी, लेकिन तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जांच पूरी होने के बाद विमान को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई और यात्री दिल्ली के लिए रवाना हुए।

पढ़ें :- Flydubai Pilot Attack: ‘कैप्टन सोना मत… हमें आपकी जरूरत है’, करीब 45 मिनट तक कैप्टन को बचाने में जुटे रहे इजरायली डेंटिस्ट, बताया आंखों देखा हाल

विमान में सवार थे 306 लोग 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बोइंग 787-9 विमान से संचालित इस फ्लाइट में 293 यात्री और 13 क्रू सदस्य मौजूद थे। विमान बुधवार सुबह करीब 9:35 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा। एहतियात के तौर पर उसे मुख्य टर्मिनल से अलग आइसोलेशन बे में ले जाया गया। यात्रियों को विमान से उतारकर टर्मिनल भवन में पहुंचाया गया, जहां सुरक्षा प्रक्रिया के तहत उनकी और उनके सामान की जांच की गई।

 

पढ़ें :- फ्लाईदुबई के ओमानी को-पायलट की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट सामने आईं, महिलाओं को लेकर रखता था सख्त विचार

स्क्वाक कोड 7500 से सक्रिय हुई सुरक्षा व्यवस्था

सूत्रों के अनुसार, विमान के मुंबई के ऊपर उड़ान भरने के दौरान पायलट की ओर से स्क्वाक कोड 7500 सक्रिय किया गया था। विमानन क्षेत्र में इस कोड का इस्तेमाल विमान में गैरकानूनी हस्तक्षेप या हाईजैक की स्थिति का संकेत देने के लिए होता है। अलर्ट मिलने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। इसके बाद विमान को जयपुर डायवर्ट करने का फैसला लिया गया।

जयपुर पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, एयरपोर्ट प्रबंधन ने इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पुलिस को दी थी। एयर इंडिया ने भी कहा कि संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने जरूरी जांच के बाद विमान और क्रू को मंजूरी दे दी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शिवा शर्मा और श्रद्धा दूबे की चैट वायरल, फरार मॉडल ने लिखा था- तुम्हारे साथ बुरा ही होगा

शिवा शर्मा और श्रद्धा दूबे की चैट वायरल, फरार मॉडल ने लिखा...

एयर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक अलर्ट से हड़कंप, जयपुर में कराई गई सुरक्षित लैंडिंग

एयर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक अलर्ट से हड़कंप, जयपुर में कराई...

UP Panchayat Elections 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तीन माह में कराए यूपी पंचायत चुनाव

UP Panchayat Elections 2026 : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तीन माह...

शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के अंडरवर्ल्ड और हिस्ट्रीशीटरों से कनेक्शन का खुलासा, नामजद आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम

शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के अंडरवर्ल्ड और...

हालात से नहीं हारी गया की बेटी, पति की मौत के बाद भी पढ़ाई जारी रख BPSC में पाई सफलता

हालात से नहीं हारी गया की बेटी, पति की मौत के बाद...

‘दुर्गा बनो, काली बनो, कभी न बुर्केवाली’..., धीरेंद्र शास्त्री ने दिया बयान, आये सवालों के घेरे में

‘दुर्गा बनो, काली बनो, कभी न बुर्केवाली’..., धीरेंद्र शास्त्री ने दिया बयान,...