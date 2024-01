हिमंत बिस्वा सरमा देश के सबसे भ्रष्ट सीएम हैं, ये बात राहुल गांधी ने नहीं बल्कि असम की जनता ने कही : गौरव गोगोई

Bharat Jodo Nyay Yatra : कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) ने कहा कि मंगलवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) के 5 स्तंभों का जिक्र किया। 5 न्याय के आधार पर ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) के विचार और रणनीति बनाई गई थी। न्याय यात्रा (Nyay Yatra) के 5 स्तंभ हैं-

1. युवा न्याय

2. भागीदारी न्याय

3. ⁠⁠नारी न्याय

4. किसान न्याय

5. श्रमिक न्याय

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) कल पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। 26-27 जनवरी को यात्रा नहीं होगी और 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल में यात्रा शुरू होगी। मैं असम के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी यात्रा को अपनी धमकियों से पब्लिसिटी दी। हम डरने वाले नहीं हैं..पीछे नहीं हटेंगे। ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) 20 मार्च तक समाप्त होने की संभावना है। 20 से 23 मार्च के बीच ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) मुंबई पहुंचेगी और उसके बाद हमारा संगठन चुनावी प्रक्रिया में लग जाएगा। कल राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने चुनाव का शंखनाद बजा दिया है, जो 5 न्याय पर आधारित है। पिछले 10 साल के अन्याय काल का मुकाबला इन्हीं 5 न्याय के साथ हो सकता है।

LIVE: Press briefing by Shri @Jairam_Ramesh on #BharatJodoNyayYatra in Assam. https://t.co/pyBMqxeqix

— Congress (@INCIndia) January 24, 2024